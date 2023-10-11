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Формула 1 Новость

Детали: что Bridgestone предложила Формуле 1

В японской компании раскрыли подробности своей заявки, поданной на тендер FIA, но проигравшей конкурентам из Pirelli

Джонатан Нобл
Автор:
Шины Bridgestone

Во вторник FIA и Формула 1 объявили, что поставщиком резины для чемпионата мира на период 2025-27 готов и опционом на сезон-2028 останется компания Pirelli

Такое решение было принято после детального анализа поданных предложений – как от самой итальянской компании, так и от конкурентов от Bridgestone. По информации инсайдеров, уровень заявок был очень близким по своему уровню. 

Ранее Bridgestone поставляла свою продукцию в Ф1 с 1997 по 2010 годы, однако до недавнего времени казалось, что у компании нет никакого интереса к возвращению. 

Между тем, после объявления об итогах тендера представители японцев сделали официальное заявление, в котором рассказали о сделанных в своей заявке предложениях. Они были направлены на применение передовых технологий и использование результатов работы в Ф1 для улучшения серийной продукции. 

«В 2023 году Bridgestone отмечает 60-летие своей гоночной программы, – сказано в документе. – Компания продолжает поддерживать глобальный спорт высшего уровня.   

Формула 1 является самой престижной платформой в мировых гонках, и в Bridgestone изучили эту возможность в рамках своей стратегии устойчивого развития. Мы коммуницировали с FIA и FOG [Группой Formula One] в отношении предстоящего тендера и предложили продвинутые инновационные технологии и экологические программы».

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Логотип Bridgestone

Логотип Bridgestone

Фото: Масахиде Камио

Главным козырем японцев была технология Enliten уже реализованная в серийной продукции. Она нацелена на вторичное использование материалов и позволяет снизить массу шин примерно на 20%. Это позволяет уменьшить сопротивление качению и расход топлива, а также облегчить последующую переработку. 

Как объяснил член совета директоров и глобальный генеральный директор компании Шуичи Ишибаши, отклики от FIA и команд Ф1 вдохновили Bridgestone продолжать разработки. 

«В этот раз наше предложение не получило поддержки от Ф1, но сам процесс вызвал позитивную реакцию FIA и FOG, – цитирует топ-менеджера пресс-служба. – Это показало ценность передовых инновационных технологий Bridgestone, включая максимальную адаптивность новой технологии Enliten, которую можно подстраивать в зависимости от различных гоночных условий.

Bridgestone продолжит активно развивать свои технологии и инновации через автоспорт, который выступает мобильной лабораторией и испытательным полигоном».

Контракт Ф1 с Pirelli истекает в конце 2027 года. Есть предположения, что после этого команда не станет продлевать сотрудничество с чемпионатом, так как является поставщиком с 2011 года и уже достигла своих маркетинговых целей. 

Это повышает шансы Bridgestone вернуться в спорт с 2028 года – или с 2029-го, если в Pirelli все же решат воспользоваться опционом в нынешнем соглашении.

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