Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Старт Гран При Бельгии задерживается из-за плохой погоды на трассы в Спа – при этом в соответствии с правилами финиш заезда в любом случае будет дан в 19:00 по московскому времени. И если старт гонки все-таки будет дан, она неизбежно продлится меньше, чем должна была. В связи с этим мы повторно публикуем материал 2017 года о самых коротких гонках в истории чемпионата мира.

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