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Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1
Автор: Фабьен Гайяр , журналист (Франция)
Заезды в рамках Гран При не раз длились гораздо меньше, чем должны были
Старт Гран При Бельгии задерживается из-за плохой погоды на трассы в Спа – при этом в соответствии с правилами финиш заезда в любом случае будет дан в 19:00 по московскому времени. И если старт гонки все-таки будет дан, она неизбежно продлится меньше, чем должна была. В связи с этим мы повторно публикуем материал 2017 года о самых коротких гонках в истории чемпионата мира.
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Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
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Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1
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