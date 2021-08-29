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Формула 1 Новости

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Автор:
, журналист (Франция)

Заезды в рамках Гран При не раз длились гораздо меньше, чем должны были

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Старт Гран При Бельгии задерживается из-за плохой погоды на трассы в Спа – при этом в соответствии с правилами финиш заезда в любом случае будет дан в 19:00 по московскому времени. И если старт гонки все-таки будет дан, она неизбежно продлится меньше, чем должна была. В связи с этим мы повторно публикуем материал 2017 года о самых коротких гонках в истории чемпионата мира.

1. Австралия 1991 – 24 минуты и 31 секунда
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