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«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко

Британский эксперт ответил на реплику гоночного консультанта Red Bull и вступился за Льюиса Хэмилтона

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко
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Всем поклонникам Ф1 отлично известно, что Хельмут Марко никогда не лезет за словом в карман, а его высказывания уже много лет регулярно появляются в заголовках новостей. 

Разумеется, есть те, кто не согласен с резонансными высказываниями австрийца, которому в  среду исполнилось 79 лет. Очередной такой случай произошел после уик-энда в Имоле, где Марко проехался по Льюису Хэмилтону. 

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Слова доктора о том, что семикратному чемпион мира стоит всерьез задуматься о завершении карьеры, не понравились Джонни Херберту. 

«Что за дешевая риторика, – заявил победитель трех Гран При в эфире Sky Sports. – Честно говоря, подобные высказывания очень характерны для Марко и Red Bull Racing.

Сражение Макса [Ферстаппена] и Льюиса, как и их команд, в прошлом году вышло невероятно упорным. Настоящая битва. Но в концовке сезона главной фигурой был именно Льюис. Это показало, насколько он хорош, когда в нем горит огонь.

Хотят ли они [Red Bull] видеть его у себя? Я ни секунды не сомневаюсь, что да. Также они отлично понимают, что как только Mercedes решит свои проблемы и вновь обретет силой, Льюис станет для них главной угрозой».

Джонни отметил, что сложности Mercedes нисколько не сказались на мотивации Хэмилтона: «Он очень хорош именно в качестве лидера. Думаю, мы увидели это уже тогда, когда [в 2007 году] он пришел в McLaren выступать вместе с Фернандо Алонсо. Здесь важнее всего правильно поставить себя в команде и помогать ей развиваться. 

Внутрикомандная мотивация крайне важна для гонщиков, они должны уметь добиваться максимума от людей вокруг. И особенно это важно для нынешней ситуации в Mercedes. Думаю, Льюис отлично покажет себя и поможет команде. 

Кажется, что если ты побеждаешь, проблем с мотивацией просто не может быть. Но вспомните прошлый год: Red Bull уверенно лидировала на середине сезона, но дальнейшие события показали, насколько быстро все может меняться и насколько Льюис важен для своей команды».

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