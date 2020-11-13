Крайне низкий уровень сцепления с покрытием стал главной темой для разговоров в паддоке Гран При Турции после завершения пятничных тренировок. Недавно уложенный на «Истанбул-парке» новый асфальт предсказуемо остается скользким – а попытка работников трассы смыть с ее поверхности неизбежно попадающие на нее частицы смолы обернулась новыми проблемами. Вода, которую использовали для очистки асфальта, смешавшись со смолой, сделала поверхность особенно скользкой. В итоге при описании ситуации ярких эпитетов не жалел даже обычно сдержанный Льюис Хэмилтон.

«Сегодняшний день был просто катастрофой, – сказал британец журналистам по окончании пятничных тренировок. – Трасса сама по себе прекрасная – но я все никак не могу понять, зачем тут было менять покрытие. Может быть, логичнее было бы привести старый асфальт в порядок, чем тратить миллионы долларов на новый. В итоге тут все хуже, чем в Портимане, где тоже был новый асфальт. Нет и следа того удовольствия, которое ты обычно получаешь в Стамбуле – и что-то я не вижу, как это может поменяться.

Просто каток – и шины не могут нормально заработать. Такое ощущение, как будто вся дорога в лужах: ты нажимаешь на газ – и машина очень быстро начинает скользить. Все это происходит из-за того, что температура шин гораздо ниже, чем должна быть».

Pirelli выбрала для Гран При Турции самую жесткую шинную комбинацию – то есть в роли Hard выступает состав С1, являющийся самым жестким в линейке. Что неизбежно сказывается на эффективности шин в этих непростых условиях. И усложняет работу по настройке машины.

«Жесткие шины ни на что не годятся, Medium – как-то туда-сюда, с мягкими покрышками становится получше, – продолжил Хэмилтон. – Вдобавок асфальт невероятно гладкий. На других трассах у него есть микрорельеф, который помогает шинам работать. А тут поверхность гладкая, да еще и смола сочится – в результате получается дерьмо с большой буквы Д.

Я сегодня ничего не менял в машине, потому что это просто бессмысленно. В отсутствие зацепа, когда шины не работают, ты просто не представляешь, каков баланс у болида. Но я видел, что у других пилотов как-то получается «включить» резину – и сам в какой-то момент снял с результата секунду, так как в паре поворотов покрышки отработали как надо».