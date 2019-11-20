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Формула 1 / Новость

Депутаты в Майами встали на сторону мэра и поддержали Гран При

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Депутаты в Майами встали на сторону мэра и поддержали Гран При
Автор:
20 нояб. 2019 г., 15:12

Главное препятствие на пути организации этапа Ф1 в крупнейшем городе Флориды осталось позади – вето, которое мэр наложил на запрет проведения этапа, поддержали местные депутаты в Майами-Дейд.

В истории с Гран При в Майами сделан новый шаг. Ранее организаторы этапа объявили, что гонка пройдет вокруг стадиона Hard Rock и на прилегающих улицах. За этим последовали протесты местных жителей, которые привели к решению местных депутатов запретить использование дорожной сети города для соревнований. Но мэр Карлос Хименес наложил на него вето, вновь дав зеленый свет подготовке этапа.

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Тогда чиновник предложил совместно решить все возникшие вопросы. На этой неделе депутаты округа Майами-Дейд провели голосование – ожидалось, что большинством голосов они смогут преодолеть вето, что стало бы серьезным препятствием для приезда Формулы 1. Однако итоги оказались иными: семь человек поддержали вето, против высказались только пять. 

Хименес написал в твиттере, что это даст организаторам Гран При возможность лучше подготовиться к соревнованиям.

«Нам нужно больше времени для поиска компромисса с Miami Dolphins (владельцы стадиона – прим.ред.), жителями района Майами-Гарденс и гоночными болельщиками, чтобы создать ситуацию, когда все выиграют от визита Формулы 1 к нам, – отметил он. – Именно потому я доволен. что депутаты Майами-Дейд поддержали мое вето. Это продолжит и дальше искать решение. 

Формула 1 – крупное международное событие. Подобно "Супербоулу", оно выведет Майами в мировые заголовки. Нам надо продолжать решение вопросов и собирать верную информацию, а не рубить идею на корню. Я поддерживаю все стороны, которые стремятся найти решение, позволяющее привести Ф1 в Майами-Дейд.   

Гонка Формулы 1 пройдет не ранее 2021-го. Одобрение вето даст вовлеченным сторонам от трех до шести дополнительных месяцев для работы. Я провел уже три встречи с жителями, встретился с Miami Dolphins и гоночными руководителями. Это были продуктивные дискуссии. В Dolphins согласились в течение двух недель ответить на вопросы, вызывающие озабоченность людей».

Генеральный директор стадиона Hard Rock Том Гарфинкель подтвердил заявление мэра.

«Мы вместе с Формулой 1 вдохновлены тем, что депутаты поддержали вето, – сказал он. – Как в случае других событий на стадионе, и как всегда делает Ф1 при визитах в другие города, мы продолжим работу с мэром и жителями чтобы сделать Гран При Майами большим успехом для всех, включая проживающих в Майами-Гарденс. 

Мы будем очень усердно работать, чтобы эффективно решать проблемы сообщества, смягчать любые неудобства или сбои для местных жителей и создать мероприятие, которым мы все можем гордиться».

Proposed track layout for Miami Grand Prix track at Hard Rock Stadium

Предварительная конфигурация трассы в Майами

Иллюстрация: Motorsport.com

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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