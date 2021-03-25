Уже завтра пройдут первые заезды в рамках Гран При Бахрейна – первого в этом году этапа Формулы 1. В паддоке будет немало новых имен, о которых мы немало писали в последние месяцы. Теперь мы собрали эти материалы на одной странице, чтобы перед стартом сезона можно было освежить свои знания о новичках 2021 года.

Больше всего внимания в эти дни, конечно, уделяется пилотам-дебютантам.

Сложно предсказать, как дальше сложатся карьеры трех молодых пилотов. Но мы вспомнили о 10-ти гонщиках, которые на подходе к Ф1 показывали примерно те же результаты, что и Юки, Мик и Никита.

Также мы вспомнили лучших японских гонщиков Формулы 1 – в связи с желанием Цуноды стать лучшим из представителей Страны восходящего солнца в чемпионате мира.

Однако пилотами-новичками дело не ограничивается: в паддоке сейчас присутствуют и менеджеры-новички. Главный из них – конечно, Давиде Бривио, новый гоночный директор Alpine. Он весьма авторитетен, но до недавнего времени вся его карьера и все его успехи были связаны не с авто- , а с мотогонками. Почему же именно его выбрали руководить французской командой?

Кстати, имя Alpine в протоколах Ф1 раньше тоже не фигурировало. И для тех, кто не слишком хорошо разбирается во французском автопроме и автоспорте, мы вкратце изложили историю бренда и рассказали о его связи с гонками.

Еще одно новое лицо в паддоке – Йост Капито, сравнительно недавно ставший генеральным директором Williams. У него уже есть опыт работы в Формуле 1, но минимальный – и болельщикам приходится напоминать о том, кто такой Капито. Тем более, что главных успехов немец добился в ралли.

Кстати, раллистов в Williams становится все больше. Об очередном специалисте, совсем недавно пополнившем менеджмент британского коллектива, мы не успели подготовить статью. Так что, ограничимся новостью.

И, кстати, нельзя забывать о «новичках» в календаре. Осенью этого года впервые пройдет Гран При Саудовской Аравии – на новейшей трассе, о которой кое-что стало известно совсем недавно.