После завоевания шестого из семи своих чемпионских титулов Михаэль Шумахер принял необычный для себя вызов. 11 декабря 2003 года немецкому пилоту довелось выступать не на автодроме, а на авиабазе Гроссето в Италии. Ferrari F2003, на которой в том году немец одержал шесть побед, уже ждала его для схватки с одним единственным соперником.

Против Шумахера выступал не гонщик Формулы 1, а летчик Маурицио Кели за штурвалом истребителя Eurofighter Typhoon. Его максимальная скорость в небе достигает 2445 километров в час. Для того, чтобы уравнять шансы, участники заездов договорились не отрываться от земли. К несчастью, тот день испортил дождь.

Несмотря на непогоду в тот день провели сразу три заезда на три разные дистанции. При заезде на 600 метров Шумахер одержал победу с преимуществом всего в две десятые секунды. Но на 900 метрах и 1200 метрах максимальной скорости Ferrari уже не хватило: истребитель выиграл с преимуществом две десятых и 2,5 секунды соответственно.

«Мне больше понравилась первая гонка, – прокомментировал заезды Шумахер. – Если бы не дождь, то у меня было бы лучшее сцепление с трассой. Впрочем, результат здесь не главное. Было круто видеть, как рядом с тобой истребитель идет на взлет». Болид Ferrari F2003 оснащался мотором V10 Ferrari 052 и шинами Bridgestone.

Вот фотографии того дня: