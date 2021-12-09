Дэн готовится к долгому карантину. Он возьмет с собой Алонсо

Каждый, кто хочет въехать в страну, обязан провести двухнедельный карантин в одобренной правительством гостинице – именно по этой причине весной был отменен Гран При Австралии. Даниэль готов перетерпеть все неудобства заточения в номере на такой долгий срок, чтобы наконец увидеть свою семью.

«Две недели я буду смотреть в потолок номера, – сказал Риккардо. – Так что я собираюсь поехать домой. Я должен вернуться туда, но это будет сложный процесс. К сожалению, они все это совсем не упрощают, но что поделать. И я готов к этому. Как только выберусь из четырех стен, то, надеюсь, смогу провести три-четыре недели с друзьями и семьей».

Во время пресс-конференции Даниэль показал забавный новогодний подарок, который ему перепал от Фернандо Алонсо. Испанец вручил Риккардо временную татуировку с изображением своего лица, и пилот McLaren уже наклеил ее на руку.

«Фернандо подарил это мне на тайного Санту, – объяснил Риккардо. – Вместе с бутылкой красного вина он приложил мне временные Фернандо-тату. Они прекрасны!

Я имею в виду, что они выглядят довольно хорошо. Это единственный спортсмен, изображение которого я когда-либо татуировал на руку, так что не хочу ее стирать. Еще у него неплохой загар. Так что посмотрите, он светится на солнце!».