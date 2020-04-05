Как главный спонсор Гран При Вьетнама был студентом-геологом в Москве и торговал лапшой на Украине

В первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога. Это старая традиция, длящаяся еще со времен шестидневной рабочей недели. В далеком 1993 году в столице России День геолога отмечал в том числе студент последнего курса Московского геолого-разведочного института (МГРИ) вьетнамец Фам Нят Вионг. В 2020 году господин Фам планировал отметить свой профессиональный праздник немного иначе: будучи самым богатым человеком Вьетнама, он оплачивал проведение 5 апреля первого в истории своей страны Гран При Формулы 1.

К сожалению, в апреле этого года гонка во Вьетнаме не состоится: виной всему коронавирус. Однако полугородская трасса в Ханое построена – и мы не сомневаемся, что рано или поздно по ней понесутся болиды. А пока – вот вам удивительная история человека, который способствовал приезду на свою родину Королевских автогонок.

Студент из соцлагеря

Согласно вьетнамской традиции, в имени Фам Нят Вионг фамилия стоит первой, а собственное имя – последним. Итак, молодой Вионг родился в годы Вьетнамской войны. Его отец служил в военно-воздушных силах, а мать торговала чаем на рынке.

Судя по всему, семья Фамов в годы войны часто переезжала. Даже данные о рождении Вионга разнятся. Однако юность нашего героя преимущественно прошла в Ханое – там же он закончил школу.

Согласно официальной биографии, в школе Вионг был прилежным учеником и проявлял особенные способности в математике. Именно поэтому его выбрали для учебы в СССР: в коммунистический период своей истории наша страна активно помогала молодежи из других социалистических государств.

Так будущий долларовый миллиардер оказался в Москве – на углу улиц Миклухо-Маклая и Академика Волгина, где и по сей день располагается здание его альма матер.

МГРИ, 1991 год. Фото: Фото из архива Артема Красавина

В Москве геологию изучают в двух высших учебных заведениях. Геологический факультет МГУ дает скорее академические знания и готовит в большей степени теоретиков. А вышеупомянутый МГРИ заточен на практиков. Поговаривают, что тамошние преподаватели до сих пор считают, что идеальный геолог должен быть эдакой помесью технаря-инженера и вьючного животного, привыкшего с рюкзаком и молотком лазить по труднопроходимым уголкам планеты.

Фам, которого в те годы звали не господином, а товарищем, выбрал, однако, наименее пыльное направление – экономику сырьевых минералов. Говоря более понятным советским языком – готовился заниматься планированием геолого-разведочной деятельности. И может, устроился бы работать в какой-нибудь Госплан – если бы у него на глазах советская экономика не стала бы стремительно перестраиваться на рыночные рельсы.

Свой первый бизнес Фам Нят Вионг начал на третий год учебы. По официальной версии, он возил с родины и продавал в России ставшие тогда очень модными ветровки – а также всякие специи.

«Вообще, в те годы вьетнамцы у нас в институте занимались обменом валюты, – вспоминает в разговоре с Motorsport.com выпускник МГРИ, геолог и автомобильный журналист Савва Сафронов, учившийся в одно время с товарищем Фамом. – Опасное было для этого время. Помню, одного из них застрелили прямо в общаге».

Во вьетнамских СМИ упоминается, что свой первый магазин предприимчивый Фам открыл в некоем «Доме-5». На улице Миклухо-Маклая, где располагается МГРИ, в доме номер 5 находится второе общежитие РУДН – бывшего Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Судя по всему, именно там располагался первый офис будущего богатейшего человека Вьетнама.

Интересно, что общежития Университета Патриса Лумумбы в те годы пользовались у жителей Москвы дурной славой: старожилы вспоминают, что там было весьма просто приобрести наркотики и это привлекало наркоманов со всего юго-запада столицы.

Человек, накормивший всю Украину

В 1993 году теперь уже господин Фам женился на соотечественнице и переехал на обретшую независимость Украину. С собой у него было несколько десятков тысяч долларов и вера в собственную звезду.

Фам начал с открытия вьетнамского ресторана в Киеве, но быстро понял, что так на постсоветской Украине не разбогатеешь. Найдя у себя на родине возможность занять больше денег, Фам основал в Харькове компанию «Техноком» и в 1995 году вывел на рынок продукт, ставший абсолютным хитом.

Позже он вспоминал, что Украина в те годы была очень бедной и очень голодной. Сложив два этих факта, Фам предложил украинцам то, что было дешево и сытно. Да, именно лапшу быстрого приготовления – под брендом «Мивина».

Как известно, на России рынке лапши быстрого приготовления за лидерство сражаются бренды «Ролтон» и «Доширак». На Украине же Фам сумел полностью завоевать рынок. В лучшие годы рыночная доля «Мивины» доходила до 97 %! Расширяя бизнес, «Техноком» запустил производство и заварного картфельного пюре.

«Вкусная лапша, – вспоминает жительница входившего тогда в Украину Крыма Анна. – Конечно, польза от нее сомнительна, но иногда до сих пор хочется. Была ли «Мивина» вкуснее других? Не знаю, другой лапши тогда и не было».

Тем временем, в родном Вьетнаме ситуация в экономике также стала налаживаться. Потеряв поддержку СССР, страна сумела избежать азиатского кризиса и наконец наладить экономические отношения с США. Экономика Вьетнама пошла в гору.

Фам Нят Вионг

Начиная с 2000-х господин Фам активно инвестирует в свой бизнес во Вьетнаме. В 2009 году он перенес свою штаб-квартиру из Харькова в Ханой, а в 2010 году продал украинские активы концерну Nestle за 150 миллионов долларов. И полностью сосредоточился на бизнесе в своей родной стране.

Все хотят у него работать

Во Вьетнаме Фан начал со строительства роскошных туристических отелей на островах под брендом VinPearl. Через год после этого он открыл первый в стране современный торговый центр, затем занялся девелоперским бизнесом, в сейчас даже сложно сказать, какой сферы экономической деятельности еще не касается основанная Фаном VinGroup

«Вьетнам – это страна торговцев, – рассказывает местный житель, автор ютьюб-канала True Vietnam Сергей Куропов. – Здесь к предпринимателям относятся с уважением. Он очень много хорошего сделал, много благотворительных проектов.

VinGroup – один из главных работодателей и налогоплательщиков в стране. Там много всего, включая отели, недвижимость, торговые центры и супермаркеты, автомобили и электроскутеры, первый во Вьетнаме частный университет… ах да, и производство смартфонов. Зарплата в VinGroup на 20-25 % выше, чем у конкурентов. Все хотят там работать, это главный частный бизнес Вьетнама».

В 2013 году Фан Нят Вионг стал первым в истории Вьетнама долларовым миллиардером, а летом 2019 года журнал Forbes оценил его состояние уже в 8,3 миллиарда долларов. Неудивительно, что именно автомобильное подразделение VinGroup стало титульным спонсором Гран При Вьетнама.

Автомобили мирового уровня

На самом деле интерес господина Фана к автогонкам носит в том числе и чисто практический характер. Гран При для него – способ напомнить о своем новом направлении деятельности. А именно – о производстве автомобилей новой марки VinFast.

В VinGroup не стали изобретать велосипед. Корпорация инвестировала в покупку уже существующего предприятия, которым ранее владел концерн General Motors — в последние годы американцы избавляются от десятков заводов по всему миру, включая фабрики во Вьетнаме и, например, российского завода а Санкт-Петербурге.

Построена и уже работает первая линия на собственном, совершенно новом заводе. Две ударные модели – переосмысленные лицензионные копии автомобилей BMW 5 серии и X5 предыдущих поколений. Для них вьетнамцы приобрели у баварцев и лицензию на выпуск четырехцилиндровых турбомоторов предыдущего поколения.

VinFast Lux SA2.0

Презентация моделей VinFast состоялась на автосалоне в Париже осенью 2018 года, а их производство стартовало в конце прошлого года. Интересно, что в момент премьеры в Париже компания наняла в России пиар-агентство для обеспечения информационной поддержки.

Там Motorsport.com подтвердили: контракт был заключен лишь на поддержку дебюта марки в российской прессе – однако изначально VinFast планировал вывести свои машины на российский рынок в 2020 году.

«На эти автомобили огромный спрос во Вьетнаме, – утверждает Сергей Куропов. – Их здесь пока очень мало, но есть огромное число предзаказов. Так что, насколько мне известно, их экспорт в другие страны отложен как минимум до запуска нового завода на полную производственную мощность».

Что дальше?

Пока официально Гран При Вьетнама только отложен. В теории для него можно попытаться найти время осенью, однако, учитывая плотность календаря, сделать это будет непросто.

В то же время надо учитывать, что для Liberty Media Гран При Вьетнама является приоритетным проектом, первым этапом, который сравнительно новое руководство Формулы 1 разрабатывало с нуля (все же Гран При в Нидерландах проходил и раньше).

Это значит, что Фам Нят Вионг все же увидит гонку Формулы 1 в городе своего детства. Самое позднее – в следующем году.