Демарш Пиастри не повлиял на стремление Alpine взять его

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Фернандо Алонсо уже может спокойно готовиться к продолжению карьеры в Aston Martin, но последствия внезапного перехода испанца улягутся еще не скоро.

Команда Alpine, которая еще три дня назад ломала голову, как найти машины на 2023 год для всех трех своих пилотов, внезапно оказалась в патовой ситуации.

Алонсо ушел – а молодой Оскар Пиастри, на которого рассчитывали в Энстоуне, отказался выступать за Alpine в новом сезоне. По всей видимости, его менеджер Марк Уэббер уже заключил предварительное соглашение с McLaren.

Все идет к тому, что судьбу Пиастри решит Совет по контрактным спорам Ф1.

Между тем, в Alpine настаивают, что имеют больше прав на гонщика, а также дали понять, что даже после объявления Оскара команда готова продолжать сотрудничества с ним.

Еще до официального объявления о контракте с австралийцем глава команды Отмар Сафнауэр объяснил: «У нас есть право пригласить его. Преимущественное право».

История с Пиастри для Alpine осложняется тем, что по действующему соглашению команда должна была гарантировать пилоту место за рулем на 2023 год до определенного срока (есть основания говорить, что это 1 августа).

Так как все шло к контракту с Алонсо, Оскара планировали отдать в аренду в Williams. Но договориться в срок не удалось, и теперь правду предстоит искать в суде.

Говоря о том, сможет ли команда работать с пилотом, который прямо обвинил ее во лжи, Сафнауэр привел историю из недавнего прошлого. В 2005 году команда Williams объявила о переходе Дженсона Баттона. Однако BAR, за которую выступал британец, оспорила это решение и доказала свое право на пилота.

После этого Баттон гонялся в прежней команде еще четыре года и стал в ее составе (уже под именем Brawn) чемпионом мира.

Дженсон Баттон, BAR 007 Honda Фото: BAR Honda F1 Фернандо Алонсо, Renault, Дженсон Баттон, BAR-Honda Фото: BAR Honda F1

«Я уже очень давно в этом спорте, – объяснил Сафнауэр. – И повидал всякое, что здесь происходит.

Если вспомните, Дженсон как-то подписал контракт с Williams, но остался в BAR Honda. И с этим не возникло вообще никаких проблем. Я понимаю, что ситуация с Оскаром отличается. И надеюсь, что нам все же не придется идти по этому пути.

Но ты всегда должен допускать, что пилот захочет перейти куда-то еще. Надеюсь, мы избежим этого. Но я уже видел, как гонщик, подписавший некорректный контракт с другой командой, в итоге должен был выступать за тех, с кем имел соглашение до этого.

И все прошло нормально. Дженсон тогда был очень хорош в составе BAR, а в Williams в итоге так и не попал».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл