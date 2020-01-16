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Формула 1 / Новость

Дело вовсе не в деньгах. Уильямс объяснила причины найма Ниссани

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Дело вовсе не в деньгах. Уильямс объяснила причины найма Ниссани
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
16 янв. 2020 г., 09:54

По словам Клэр Уильямс, именно подход израильского гонщика к работе стал ключевым фактором, стоящим за решением сделать его тест-пилотом команды. А не спонсорские деньги, как можно было бы подумать.

В среду команда из Гроу собрала журналистов в Тель-Авиве и объявила, что Рой Ниссани станет ее тест-пилотом и в рамках контракта проведет три пятничные тренировки.

Williams получит коммерческую выгоду от этого соглашения, и по ходу заездов Ниссани на машине будет располагаться логотип компании Israel Start-Up. Но в команде уверяют, что деньги не стали ключевым мотивирующим фактором для найма гонщика.

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Клэр Уильямс настояла, что нет никакого смысла для Williams в ее положении нанимать кого-то на роль тест-пилота, если это не поможет команде получить обратную связь нужного уровня.

Ниссани уже пилотировал машину Williams на тестах в Абу-Даби в конце 2020-го. Тогда он проехал на 6,8 секунды хуже лучшего результата Валттери Боттаса и 3,7 секунды уступил новому гонщику Williams Николя Латифи. Однако дочь Фрэнка Уильямса заявила, что взаимодействие с инженерами и готовность израильтянина сосредоточиться на работе с машиной – вместо погони за временем круга – произвело впечатление на команду.

«Наша команда на пути к восстановлению, и у нас должны быть гонщики, которые способны понимать, что происходит, – сказал Уильямс журналистам. – Нет никакого смысла сажать в машину пилота, который, по твоему мнению, не окажется тебе полезен, особенно в нашем положении.

Поэтому мы будем нанимать только пилотов, которые смогут понимать машину и помогать нам в разработке. На тестах в Абу-Даби в конце года Рой доказал, что способен на это.

[На тестах] план был в том, чтобы оценить детали, поэтому речи о том, чтобы зажечь протокол заездов, не шло. Нужно было выполнить работу, о которой мы его просили.

Думаю, что это тоже его заслуга, потому что некоторые гонщики, которые никогда раньше не пилотировали машину Ф1, могут сесть за руль и сказать себе: "Блестяще. Это моя возможность показать миру, на что я способен". А потом они выезжают и разбивают машину.

В программе заездов время прохождения круга значения не имело. Но из того, что я видела, и что узнала от наших инженеров – он [Ниссани] был невероятно старательным. Он был настоящим командным игроком».

Ниссани, в свою очередь, подтвердил, что сразу сосредоточился на работе, которую ему поручили в Абу-Даби, а не гонялся за временем круга.

«Каждый гонщик хочет видеть свое имя как можно выше на экране монитора. Но нужно откладывать желания в сторону, правильно расставлять приоритеты. Я без лишних мыслей сосредоточился на каждой мельчайшей задаче от команды. И я не думал о том, где буду на мониторе, потому что это не имеет никакого значения. И работу я сделал хорошо», – добавил гонщик.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рой Ниссани
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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12 мар. - 15 мар.
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