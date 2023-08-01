«Дело в голове». Алонсо раскрыл секрет спортивного долголетия
По ходу Гран При Бельгии Фернандо исполнилось 42 года – но сам пилот выразил уверенность, что скорость и возраст никак не связаны между собой
В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо переживает настоящий ренессанс. В весенних гонках его машина Aston Martin была второй по скорости в пелотоне, испанец регулярно поднимался на подиум и был невероятно близок к победе в Монако – помешал лишь феноменальный квалификационный круг Макса Ферстаппена.
В лету зеленая машина несколько утратила темп, но на летний перерыв двукратный чемпион все равно отправился, уступая в таблице лишь паре гонщиков неудержимой Red Bull. Между тем, пилот на 20 лет старше некоторых из тех, с кем соперничает на трассе. Он провел свой первый Гран При в Ф1, когда Оскар Пиастри еще даже не появился на свет, а Логану Сардженту только-только исполнилось два месяца.
В субботу на Гран При Бельгии Фернандо отметил свой 42-й день рождения.
В разговоре с репортерами он прокомментировал это событие удачной шуткой: «Ну все, можете начинать говорить, что мне уже скоро 43».
После этого гонщик добавил: «Думаю, люди уже увидели, что дело не в том, 25 тебе лет или 41. Дело в твоей голове, в мотивации, в подходе к уик-энду.
Сейчас все больше команд делают ставку на опыт. Посмотрите на Даниэля [Риккардо] в AlphaTauri. Так что дело не в возрасте, а в скорости».
Говоря о своих ощущения от первой половины чемпионата-2023, Фернандо отметил: «Невероятно, просто мечта. Мы третьи в Кубке конструкторов, впереди Ferrari, А я третий в зачете пилотов рядом с Льюисом [Хэмилтоном, который уступает одно очко]. В Бахрейне мы даже мечтать не могли о подобном».
После 1970 года только троим пилотам Ф1 удавалось подниматься на подиум Гран При, когда они были старше нынешнего Алонсо – Михаэлю Шумахеру в 2012-м, Жаку Лаффиту в 1986-м и Марио Андретти в 1982-м.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
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