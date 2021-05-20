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Формула 1 / Гран При Монако Реакция

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги

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, Главный редактор

По словам Кристиана Хорнера, на создание новых деталей придется потратить 500 тысяч долларов – что не особо радует «Быков» в условиях лимита на расходы

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги

Введение новых процедур, которые заставят команды сделать жестче конструкцию антикрыльев и снизят эффект уменьшения угла атаки под воздействием набегающего потока воздуха, продолжает оставаться одной из наиболее горячих тем в паддоке Формулы 1.

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Команды по этому вопросу разделились на несколько групп. Первая – самые «правильные» коллективы. Они утверждают, что будут использовать нынешние версии крыльев и после изменения процедур, т.к. их детали уже обладают необходимой жесткостью. И хотят, чтобы соперники, использующие чересчур гибкие крылья, лишились такой возможности немедленно – в то время как новые процедуры впервые будут использованы только на Гран При Франции в конце июня.  

«Мы не согласны со столь поздним сроком введения в действие новых процедур, – заявил в паддоке Гран При Монако руководитель McLaren Андреас Зайдль. – Ведь, с нашей точки зрения, речь идет об однозначном нарушении некоторыми командами технических требований. В нескольких гонках эти команды получали преимущество – и уже этот факт является серьезной причиной для нашего недовольства. А теперь у них будет еще пара гонок, в которых можно будет использовать такие решения. Это значит, что команды, которые тщательно выполняют все правила, ставятся в проигрышное положение.

Это неприемлемо, с этим сложно согласиться – и мы ведем диалог с FIA на эту тему. Мы хотим, чтобы тем или иным способом было исключено использование элементов, которые можно было увидеть в Барселоне. Причем было исключено, начиная с этого уик-энда».

Тото Вольф тоже негодует:

Другие команды в ответ заявляют, что не считают себя нарушителями – так как строили машины в соответствии с актуальными техническими требованиями. А значит, не должны страдать от принятого по ходу сезона изменения процедур.

«У нас нет возможности получить новые детали по щелчку, – обосновал свою позицию Кристиан Хорнер, возглавляющий Red Bull. – Нам в любом случае необходимо какое-то время на разработку и производство, все это не делается за ночь. И стоит принять во внимание, что речь о деталях, которые полностью соответствовали правилам и проходили все проверки в течение полутора лет. Не очень логично в один момент менять методы проверки и просто ставить всех перед фактом, нужен определенный переходный период».

Также Хорнер поделился с журналистами своей оценкой затрат на разработку и создание новых элементов – по мнению британца, речь идет о полумиллионе долларов. А в условиях введенного в этом году лимита расходов любые незапланированные траты заставляют команды отказываться от части своих первоначальных планов.

В использовании слишком гибких крыльев наряду с Red Bull (с обвинений Льюиса Хэмилтона в адрес которой и начался этот сюжет) подозреваются Ferrari, Alfa Romeo и Alpine. И по ходу уик-энда в Монако руководитель Скудерии Маттиа Бинотто признал, что эти подозрения нельзя назвать беспочвенными.

«Да, мы работаем с этим решением, – сообщил итальянец журналистам. – Я думаю, что все команды пробуют те или иные варианты в рамках правил – и это более чем логично. Техническая директива FIA вносит определенные изменения в процедуры – и нам придется внести небольшие изменения в конструкцию отдельных элементов. Если все это и повлияет на скорость машины, то крайне незначительно – но, чтобы полностью соответствовать технической директиве и новым проверкам, определенные изменения понадобятся».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Команды McLaren , Ferrari , Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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