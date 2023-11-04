«Дело не в везении». Стролл раскрыл причину пятничных результатов Aston
В отличие от соперников, которые не лучшим образом справились со сложными условиями квалификации, в «зеленой» команде все сделали правильно
После очень сильного старта сезона Aston Martin окончательно растеряла скорость к концу осени – соперники оттеснили коллектив из Сильверстоуна со второй на пятую строчку Кубка конструкторов, и даже зарабатывать очки у Фернандо Алонсо с Лэнсом Строллом получалось с трудом.
Однако в квалификации бразильского Гран При обоим удалось напомнить о себе и с разницей в 0,043 секунды занять второй стартовый ряд. При этом Стролл впервые за долгое время опередил своего именитого напарника.
«Я не считаю, что сегодня дело было в везении, – сказал канадец после завершения заездов. – Мы сами стали творцами своей удачи.
Наше решение заранее выехать на пит-лейн, чтобы раньше всех оказаться на трассе, было совершенно верным. Все видели, что происходит с погодой, и наш шаг был очень грамотным».
Стролл и Алонсо успели провести свои попытки до того, как ветер стал особенно сильным и порывистым. Обладатель поула Макс Ферстаппен, который физически был на трассе четвертым позади пары Aston и Льюиса Хэмилтона, рассказал: «Безумная погода. Мы с Шарлем [Леклером, который показал второе время] обсуждали наши круги и сошлись на том, что машины вели себя просто ужасно.
Ветер стал очень сильным и начал менять направление. Из-за этого мы потеряли много времени, а круг вышел просто чокнутым».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
По словам Стролла, ему тоже было непросто а рулем AMR23.
«Ощущения в кокпите были паршивыми, – признал гонщик. – Из-за ветра ехать в финале было очень непросто. Но команда сделала главное: дала нам с Фернандо возможность провести попытки до того, как условия стали еще хуже.
Похоже, многие в этот раз не смогли нормально проехать круг, а мы сами сделали так, чтобы получить удачную возможность».
Канадец добавил, что характеристики «Интерлагоса», кроме того, подходят особенностям зеленой машины.
«Мы были сильны с самого начала уик-энда, машина ехала хорошо, – объяснил пилот. – Должен признать, у нас уже давненько не было такого позитивного дня.
В Мексике было особенно сложно из-за высоты над уровнем моря и низкого сцепления. А в этот раз мы добились хорошего баланса, зацеп тоже работал – в такой ситуации гораздо проще двигаться вперед, подчищая различные мелочи».
Лэнс ни разу не стартовал с Ф1 двух первых рядов после того, как завоевал поул в дождевой квалификации турецкого Гран При в 2020 году.
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