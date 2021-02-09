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Формула 1 / Новость

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

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«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Автор:
, Ответственный редактор

По словам Энтони Хэмилтона, годичный контракт его сына с Mercedes имеет вполне логичные причины

В понедельник команда Mercedes объявила о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном. Оно было ожидаемым для всех в Ф1, однако одно обстоятельство стало сюрпризом: срок нового договора составил всего один год. 

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Многие сочли, что это свидетельство команды с 2022 года обновить свой состав, возможно прервав отношения с именитым, но крайне недешевым чемпионом мира. 

Это предположение подтвердил отец и бывший менеджер гонщика Энтони Хэмилтон. Он объяснил, что Льюис уже всерьез задумывается о завершении карьеры, потому не захотел связывать себя многолетним соглашением. 

 «У них [гонщика и команды] долгая история взаимоотношений, – рассказал Энтони talkSPORT. – Думаю, лояльность крайне важна в современном мире. Потому приятно видеть, что они останутся вместе еще на год. 

Но не думаю, что его цель в рекордах Просто приходит понимание, что он становится все старше – и хочет попробовать в жизни другие вещи. 

Есть множество вещей за пределами гонок. Но пока он рад провести в чемпионате еще один сезон».

Если сэр Льюис выиграет титул в сезоне-2021, то превзойдет прежнее достижение Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате. Он уже опередин немца по числе поулов и побед в Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Энтони Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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