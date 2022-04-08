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После перехода Формулы 1 на новые 18-дюймовые слики прошло уже несколько месяцев, а участники чемпионата продолжают открывать для себя их особенности.

В саудовской Джидде в нескольких командах уже обратили внимание на эффект, когда совершенно новый комплект резины оказывался не лучшим выбором для быстрого квалификационного круга. Куда эффективнее было использовать резину, которая уже преодолела небольшую дистанцию.

Как оказалось, в Мельбурне эта ситуация проявилась даже более явно. Вот что рассказал после пятничных тренировок Карлос Сайнс, показавший третью скорость: «Прогреть резину не так просто, но вот тебе кажется, что мягкий состав полностью готов к быстрому кругу. Ты проезжаешь его, а затем остужаешь комплект. Но после этого Soft становится только быстрее.

И дело тут не в прогреве. Это просто особенность шин, которую мы уже видели в Джидде. На прикатанном комплекте ощущения лучше, чем на совершенно новом. И с этим нам обязательно надо разобраться до квалификации».

Испанца спросили, нет ли у него планов специально выезжать в заключительной тренировке на новой резине, чтобы таким образом готовить ее к квалификации.

«Это интересная идея, – согласился тот. – Но довольно сложная. В конце концов, для [финала] квалификации нам выдают отдельный комплект. Но надо посмотреть, как будет лучше выстроить сессию. Мне кажется, по этой причине квалификация может получиться весьма любопытной. Тем более, что дополнительной сложностью станет новый асфальт, он весьма сильно отличается на разных участках».

Дополнительная информация: Филип Клерен