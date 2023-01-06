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Сезон 2021 года стал в Формуле 1 первым, когда команды не могли тратить так много денег, как сами того хотят. В правилах появилась максимальная планка расходов на базовом уровне в $145 млн.

По итогам чемпионата FIA установила, что три команды нарушили требования к бюджету. Но если у Williams и Aston Martin оказались неверно оформлены документы, то Red Bull действительно израсходовала больше допустимого. Превышение составило около 2 миллионов, причем большая часть этой суммы стала следствием особенностей британского налогового законодательства в отношении технологических компаний.

Так или иначе, в Милтон-Кинсе признали нарушение – и получили наказание. Оно состояло из денежного штрафа в $7 млн и уменьшения времени работы в аэродинамической трубе на 2023 год на 10%.

Однако, как объяснил глава Mercedes Тото Вольф, главным итогом этой истории стали не финансовые потери и даже не удар по темпам доработки машины в предстоящем сезоне.

«Думаю, важнее всего не 7 миллионов и не 10% времени в трубе, – объяснил Тото в интервью польскому изданию Świat Wyścigów. – Как по мне, главным наказанием стал удар по репутации команды. Он сильно сказался на всем бренде Red Bull.

И теперь, мне кажется, ни одна команда даже близко не допускает мысли о том, чтобы допустить превышение».

При этом на вопрос, удовлетворен ли он теми мерами, которые FIA приняла в отношении Red Bull, австриец ответил положительно.