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«Дело не в безопасности». Макс объяснил, зачем нанял телохранителей в Мехико

Как рассказал гонщик Red Bull Racing, дополнительная силовая поддержка потребовалась ему исключительно для того, чтобы быстрее пробиваться через переполненный паддок

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
Соавтор Рональд Фординг
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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Как стало известно в преддверии Гран При Мексики, Макс Ферстаппен проведет уик-энд в компании двух телохранителей. Многие поспешили объявить, что этот шаг продиктован опасениями гонщика, который чувствует себя некомфортно на домашнем этапе своего партнера по команде Серхио Переса. 

Фанаты мексиканца уже свистели в адрес чемпиона на подиуме в Остине неделю назад, а на трассе братьев Родригес Макс традиционно получают не самый теплый прием. 

Однако сам гонщик заметил, что дело совершенно не в опасениях. «А почему бы и нет? – ответил он в четверг на вопрос, зачем нанял охранников. – Здесь немного дополнительной безопасности не помешает. Это касается нескольких этапов сезона, где в паддоке особенно людно.

К примеру, в прошлом году приходилось буквально проталкиваться из командной зоны до гаража. Также теперь будет чуть проще приезжать на трассу и обратно, добираться в отель и так далее».

Он добавил: «При этом я чувствую себя в полной безопасности. В среду мы весь день проводили спонсорские мероприятия  – и я получал тот же теплый прием, что и всегда. И вообще я всегда рад приезжать сюда». 

Организаторы Гран При Мексики уже объявили, что по опыту прошлогоднего Гран При приняли решение ограничить допуск гостей в паддок. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Серхио Перес, Red Bull Racing, с талисманами Гран При Мехико Фермином Ла Калакой и Марио Ачи

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Серхио Перес, Red Bull Racing, с талисманами Гран При Мехико Фермином Ла Калакой и Марио Ачи

Также промоутеры запустили компанию #racespect, призванную снизить негатив среди болельщиков.

«Это правильная идея, ее стоит внедрять не только здесь, – сказал Ферстаппен. – Есть этапы, где поведение зрителей могло бы быть чуть лучше. Я чувствовал это в Остине.

Понятно, что все поддерживают своих кумиров. Но также надо уважительно относиться к соперникам. Впрочем, это касается не только нашего чемпионата. Это общая проблема спорта, которой надо заниматься». 

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Также Ферстаппен отметил, что между ними с Пересом «нет никакого соперничества». 

«Конкуренция нарастает, но мы с Серхио отлично ладим, – сказал гонщик. – Так что никакого соперничества нет. 

Понятно, что на трассе любой гонщик стремится быть быстрее. Но мы уважаем друг друга».

Макс уже выиграл в нынешнем сезоне титул сильнейшего. Переса в оставшихся Гран При ждет непростой поединок с Льюисом Хэмилтоном за вторую строчку в таблице.

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