«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Даниэль Риккардо входит в пятерку самых опытных пилотов современной Ф1 по числу стартов – он пришел в чемпионат еще в 2011 году, а в будущем сезоне должен провести свою 200-ю гонку в карьере.

31-летний пилот начнет следующий чемпионат в составе McLaren, которая станет для него уже пятой по счету командой – а в паддоке австралиец известен не только своими шутками, но и здравостью суждений.

Будучи гостем подкаста In The Fast Lane, Риккардо затронул вопрос выступления Джорджа Расселла на Гран При Сахира. В тот уик-энд Льюис Хэмилтон не смог сесть за руль Mercedes, и 22-летний британец, придя ему на замену, смотрелся очень убедительно, лишь из-за прокола не выиграв ту гонку.

«Дело было не только в том, чтобы проверить, достаточно ли он быстр, – объяснил Даниэль. – Не менее важно было оценить, как он справляется с прессингом».

В квалификации Расселл отстал всего на 0,026 секунды от другого пилота чемпионской команды Валттери Боттаса, завоевавшего поул, а в гонке смотрелся ощутило лучше опытного финна.

«Джорджу не нужно было непременно завоевывать поул, чтобы доказать свой талант, – объяснил Риккардо. – Он оказался очень близко к поулу.

Пусть мы и использовали короткую версию круга, в субботу нужно было сделать все правильно в тот самым момент, когда результат играет роль».

Он добавил: «Да, у них фантастическая машина. Но своим уик-эндом Джордж доказал, что с ним придется считаться всерьез».

Расселл выиграл старт и лидировал в гонке, но оказался пятым из-за ошибки команды на пит-стопе. Он быстро пробился на второе место и наверняка обогнал бы лидировавшего Серхио Переса, однако прокол незадолго до финиша не позволил британцу финишировать выше девятой позиции.