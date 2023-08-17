«Дело не только в подиумах». В Aston Martin объяснили силу Стролла

На фоне Фернандо Алонсо, который всю весну не покидал подиума, результаты другого гонщика Aston Martin Лэнса Стролла выглядят весьма скромно. Тот ни разу не финишировал выше четвертого места и заработал в первой половине чемпионата 47 очков – в три с лишним раза меньше, чем у испанца.

Несмотря на это, глава AMR Майк Крак признался, что впечатлен выступлениями Лэнса, пусть это касается и не результатов.

«Подиумы не обязательно являются самыми яркими моментами сезона, – объяснил он. – Лично для меня в этом году выделяются два события: то, как Лэнс смог вернуться после предсезонной травмы (падения с велосипеда – прим.ред.), и то, как Фернандо выступил в Монако.

Лэнс показал себя настоящим воином. Он сел за руль, несмотря на перелом большого пальца и запястья. Его внутренняя сила вдохновила всех и настроила команду на позитивный лад».

Говоря о сезоне Стролла, он добавил: «Удача в этом году не всегда сопутствовала Лэнсу. Даже если не брать в расчет переломы, несколько раз случалось так, что обстоятельства складывались не в его пользу, хотя в этом и не было его вины.

Конечно, таблица чемпионата рассказывает свою историю, но мы внутри команды знаем, как и что в действительности происходило».

У Стролла нет формального контракта на 2024 год, но эксперты в паддоке практически не допускают мысли, что пилота, даже несмотря на средние результаты, могут уволить из команды его собственного отца.