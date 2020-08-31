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Формула 1 / Новость

«Дело не только в моторе». Браун озвучил причину проблем Ferrari

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«Дело не только в моторе». Браун озвучил причину проблем Ferrari
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Один из руководителей Формулы 1 поделился своим мнением о том, что привело к провалу Скудерии в Спа

После сделки с FIA, о которой было объявлено прошедшей зимой, моторы Ferrari ощутимо утратили в мощности. Сама Скудерия, а также Haas и Alfa Romeo, использующие ее силовые установки, испытывают в 2020 году очевидные сложности. 

На быстрой трассе в Спа никому из их гонщиков, включая прошлогоднего победителя Шарля Леклера, не удалось финишировать в десятке. 

Спортивный директор Ф1 Росс Браун, который много лет работал в Маранелло и добился с командой больших успехов, высказал собственное мнение о ситуации. Британец считает, что вопрос не только в мощности силовой установки. 

«Я тоже бывал в такой ситуации, как у Ferrari в Спа, – написал Росс в традиционной колонке по итогам уик-энда. – У вас не работают шины, прогреть их не получается, и в итоге темп резко падает. 

Что бы ни говорили о нехватке мощности, которая у них может быть после технических уточнений, вы не потеряете только по этой причине 1,3 секунды [на круге]. 

У них не получилось вывести шины в оптимальный диапазон. К тому же, в Спа было прохладно, что только усложнило ситуацию. В итоге потеря скорости оказалась просто ужасной.

Если они смогут разобраться и заставить шины вновь работать, картина изменится. Им по-прежнему едва ли удастся претендовать на победу, но результаты точно станут выше».

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Также Браун поддержал Карлоса Сайнса, который в Спа не смог стартовать из-за проблем с мотором. 

«Карлосу не повезло в Бельгии, – отметил Росс. – Для него сезон вообще получается непростым, но он сохраняет позитивный настрой. У него сильный характер, хотя карьера складывалась непросто. Я всегда высоко оценивал его. Он отличный пилот, и думаю, он справится с ситуацией.

Но вот грядущий переход в Ferrari, который казался мечтой, сейчас уже не выглядит настолько привлекательным. Думаю, он нервничает в преддверии следующего сезона».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Росс Браун
Команды Scuderia Ferrari
Автор Адам Купер

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