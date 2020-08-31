После сделки с FIA, о которой было объявлено прошедшей зимой, моторы Ferrari ощутимо утратили в мощности. Сама Скудерия, а также Haas и Alfa Romeo, использующие ее силовые установки, испытывают в 2020 году очевидные сложности.

На быстрой трассе в Спа никому из их гонщиков, включая прошлогоднего победителя Шарля Леклера, не удалось финишировать в десятке.

Спортивный директор Ф1 Росс Браун, который много лет работал в Маранелло и добился с командой больших успехов, высказал собственное мнение о ситуации. Британец считает, что вопрос не только в мощности силовой установки.

«Я тоже бывал в такой ситуации, как у Ferrari в Спа, – написал Росс в традиционной колонке по итогам уик-энда. – У вас не работают шины, прогреть их не получается, и в итоге темп резко падает.

Что бы ни говорили о нехватке мощности, которая у них может быть после технических уточнений, вы не потеряете только по этой причине 1,3 секунды [на круге].

У них не получилось вывести шины в оптимальный диапазон. К тому же, в Спа было прохладно, что только усложнило ситуацию. В итоге потеря скорости оказалась просто ужасной.

Если они смогут разобраться и заставить шины вновь работать, картина изменится. Им по-прежнему едва ли удастся претендовать на победу, но результаты точно станут выше».

Также Браун поддержал Карлоса Сайнса, который в Спа не смог стартовать из-за проблем с мотором.

«Карлосу не повезло в Бельгии, – отметил Росс. – Для него сезон вообще получается непростым, но он сохраняет позитивный настрой. У него сильный характер, хотя карьера складывалась непросто. Я всегда высоко оценивал его. Он отличный пилот, и думаю, он справится с ситуацией.

Но вот грядущий переход в Ferrari, который казался мечтой, сейчас уже не выглядит настолько привлекательным. Думаю, он нервничает в преддверии следующего сезона».