Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре
Как объяснил гонщик Aston Martin, его худший результат в сезоне стал следствием повреждения машины
Фернандо Алонсо заработал очки во всех 14 Гран При до Сингапура и семь раз поднимался на призовой подиум – однако уик-энд на трассе «Марина-Бэй» принес ему череду ошибок и только 15-е место в протоколе. Двукратный чемпион мира проехал под клетчатый флаг самым последним, после чего назвал свою машину неуправляемой.
Как оказалось, уже по ходу второго круга один из аэродинамических обтекателей передней подвески получил повреждения, после чего всю гонку свободно вращался вдоль своей оси, серьезно нарушая баланс шасси.
На медленной сингапурской трассе многие ждали от Aston Martin сильного выступления. Как рассказал Алонсо по ходу медиа-дня на следующем этапе в Японии, повреждение очень серьезно сказалось на его темпе.
«Оно уж точно не помогало, – признал ветеран Ф1. – Нам точно известна величина потерь. Я не стану раскрывать ее, но это правда большая цифра.
По этой причине я не столь сильно переживаю из-за выступления в Сингапуре, поскольку знаю, что ехал с повреждением. У нас не было настоящего темпа. Думаю, без поломки нам удалось бы удержаться бы за группой лидеров, не возникло бы таких проблем с парнями из Alpine и [Серхио] Пересом. Все было бы иначе.
А когда скорости нет, у тебя начинаются сложности».
Репортерам было интересно, что могло привести к повреждению подвески. Фернандо спросили, не связаны ли его проблемы с обломками, которые остались на асфальте после столкновения Переса с Юки Цунодой на первом круге. «Это наш внутренний вопрос», – ответил пилот.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
После отличного старта сезона Aston Martin стала явно сдавать позиции – сейчас команда опустилась на четвертую строчку Кубка конструкторов, а после Канады Алонсо всего раз смог подняться на призовой подиум.
Несмотря на это, Фернандо заверил, что не испытывает отрицательных эмоций: «Вовсе нет. Напротив, этот проект приносит мне только позитив. Даже после сложных гонок вроде Монцы или Сингапура наши брифинги на базе проходят очень продуктивно. Такие уик-энды позволяют нам учиться и получать множество полезного опыта на будущее.
Я никогда не видел такого количества обсуждаемых идей. У нас полный порядок с мотивацией и ресурсами, мы нацелены стать топ-командой, и я очень доволен».
Он продолжил: «Просто необходимо принять, что в Ф1 все работают на очень высоком уровне. У всех есть классные конструкторы и инженеры, аэродинамические трубы и все такое.
В будущем году мы построим свою трубу, с которой связываем большие надежды. У большинства топ-команд инфраструктура такого уровня есть уже несколько лет. Мы же лишь выходим на этот уровень.
Так что никакого спада нет. Мы просто должны твердо встать на ноги».
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