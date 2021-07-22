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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Дела Окона наладились благодаря прошлогоднему шасси?

Автор:
, главный редактор

Француз смог вновь набрать очки после четырех неудачных гонок – но не факт, что его проблемы окончательно остались в прошлом

Дела Окона наладились благодаря прошлогоднему шасси?

После Гран При Монако в результатах Эстебана Окона наметился заметный спад. В четырех следующих гонках пилот не набрал ни одного очка – причем в двух Гран При на трассе в Шпильберге француз не смог пробиться даже во второй сегмент квалификации. После завершения Гран При Австрии гонщик заявил, что попросит команду поменять как можно больше деталей на его автомобиле – допуская, что причиной летних неудач могли стать некие отклонения в ключевых характеристиках машины. Руководство Alpine пошло навстречу пилоту – и приняло решение пересобрать автомобиль Окона вокруг нового монокока.

Однако после гонки в Сильверстоуне – где француз вернулся в очковую зону, финишировав 9-м – выяснилось, что новый монокок был не таким уж и новым. По сведениям сайта The Race, речь идет о детали под номером 04, которая уже использовалась в прошлом году – в 12-ти первых этапах сезона, до Гран При Португалии включительно.

Использование прошлогодней детали является возможным и не приводит к большому проигрышу в силу того, что в межсезонье доработки конструкции болидов были сильно ограничены с целью снижения расходов команд в условиях пандемии. При этом т.н. жетоны, предоставляющие возможность доработать отдельные зоны машины, Alpine потратила на заднюю часть автомобиля – и монокок изменения не затронули.

По ходу уик-энда в Сильверстоуне управляющий директор французского коллектива Марцин Будковски также сообщил, что при пересборке машины Окона было обнаружено «небольшое отклонение» в передней подвеске. У команды нет уверенности, что именно это отклонение было причиной недавних проблем пилота – но сам гонщик отметил, что по ходу Гран При Великобритании он чувствовал себя гораздо увереннее на торможениях и в момент входа в поворот.

«Так или иначе, я уверен, что справились с проблемами, – рассказал Окон журналистам после финиша британского этапа. – Дело не только в замене монокока – мы поменяли много других деталей. Да, мы кое-что нашли. Но единственное, что для меня по-настоящему важно – я чувствую себя сильнее. И с первых кругов в первой практике машина оправдывала наши ожидания в части ее скорости и конкурентоспособности».

Француз уступил две позиции своему напарнику Фернандо Алонсо и в гонке, и в квалификации – но в пятницу лучший круг Окона был всего лишь на 0,095 секунды хуже, чем у двукратного чемпиона мира. Впрочем, эксперты допускают, что на уверенности пилота могла сказаться специфика трассы – с малым числом поворотов, на входе в которые пилотам приходится действовать по-настоящему агрессивно. В этом случае проблемы с управляемостью могут вернуться уже на следующей гонке в Венгрии.

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Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

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Шумахер предсказал новые столкновения Хэмилтона и Ферстаппена
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