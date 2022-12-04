Действительно ли Леклер организовал увольнение Бинотто? Ответ Хаккинена
Зимой, когда без гонок приходится обсуждать слухи и сплетни, поклонники Ф1 порой выдвигают самые невероятные теории. Одну из них прокомментировал финский чемпион мира
О том, что отношения лидера Ferrari и главы команды далеки от безоблачных, заговорили после Сильверстоуна. Там Шарля оставили перед рестартом на старых шинах, из-за чего он не смог побороться за победу, хотя до этого выглядел фаворитом.
В прессу попали кадры, сделанные сразу после гонки – на них глава Скудерии Маттиа Бинотто что-то выговаривал явно недовольному Леклеру.
После этого периодически появлялись публикации, что отношения Шарля с боссом ощутимо испортились – писали даже, будто гонщик вообще перестал общаться с Бинотто. Обо всем этом заговорили вновь, когда после завершения чемпионата на втором месте Скудерия объявила об увольнении главы команды.
Разумеется, зазвучали голоса, что Леклер приложил руку к решению отказаться от услуг Бинотто, поскольку хорошо знает большого босса Джона Элканна и уже провел в Маранелло достаточно времени, чтобы научиться местным подковерным играм.
Вопрос о том, насколько он верит во все эти теории заговора, в эфире Sky Sports задали двукратному чемпиону мира Мике Хаккинену.
«Конечно, знать этого я не могу, – признался 54-летний финн. – Но когда я сам выступал в гонках, никогда не было вопроса, нравится ли тебе кто-то. Значение имело то, насколько человек хорош и нацелен, много ли он знает. Ведь именно это важнее всего.
А то, нравится тебе человек или нет, никак не влияет на итоговый успех».
Мика продолжил: «В команде ты должен взаимодействовать с человеческим талантом, знаниями и целеустремленностью. Потому я очень удивлюсь, если окажется, что эта история правдива.
На самом деле, очень жаль, что Бинотто уходит. Он отличный специалист с замечательными человеческими качествами».
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