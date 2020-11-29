Росс Браун пообещал серьезное расследование аварии Грожана

Небольшой контакт колесами с машиной Даниила Квята отправил Haas Ромена Грожана в ограждение на выходе из третьего поворота на скорости около 270 км/ч.

Шасси оказалось полностью разрушено в результате удара и вспыхнувшего пожара, а сам гонщик лишь чудом отделался небольшими травмами.

По словам спортивного директора Ф1 Росса Брауна, обстоятельства аварии будут внимательно изучены, поскольку некоторые детали не могут не вызывать вопросов – в частности, это касается металлических гардрейлей, которые не смогли остановить носовую часть Haas.

«Для всех в Ф1 было шоком увидеть столь серьезную аварию, – сказал Браун в эфире Sky Sports. – Мы не привыкли к такому, да еще с огнем.

Но думаю, это [отсутствие более серьезных последствий для гонщика] – заслуга тех усилий, которые FIA и команды прикладывали на протяжении последних лет. Всем памятны те противоречия. которые сопровождали введение Halo. И должен отдать должное Жану Тодту – именно он в итоге настоял, что систему необходимо использовать.

Думаю, сегодня без Halo все сложилось бы совершенно иначе. Для меня именно это имеет значение: защита отвела барьер в сторону. когда машина прошла сквозь него.

Но я не сомневаюсь, что мы начнем тщательное расследование, чтобы понять, чему здесь можно научиться. Видеть, как барьер расходится в стороны подобным образом – это совершенно не то, что нам хочется».