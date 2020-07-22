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Дебютант, который едва не получил место в чемпионской команде. Как гонщик потерял шанс всей жизни

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Дебютант, который едва не получил место в чемпионской команде. Как гонщик потерял шанс всей жизни
Автор:
22 июл. 2020 г., 18:20

В 2009 году Лукас ди Грасси мог стать напарником Баттона в Brawn GP и бороться за титул в Формуле 1. Вместо этого бразилец провел блеклый сезон в молодежной серии GP2 и перешел в команду-аутсайдера Virgin. Пилот рассказал, как контракт с коллективом Росса Брауна ушел у него из-под носа

В параллельной вселенной этот парень мог бы стать чемпионом Формулы 1. Или тем человеком, кто помог Brawn GP выиграть Кубок конструкторов 2009 года. Об этом пилоте говорили бы весь сезон, а сама история его дебюта надолго превратила бы его в самого успешного новичка Ф1. 

Ничего этого не случилось.

Гонщика зовут Лукас ди Грасси. Вот его история. 

Лукас ди Грасси на тестах команды Формулы 1 Honda

Лукас ди Грасси на тестах команды Формулы 1 Honda

Фото: Эд Хартли / Motorsport Images

Год 2007-й. За чемпионский титул в серии GP2 – так раньше называлась Формула 2 – борются двое. Победителем становится Тимо Глок: после своего титула немец получает приглашение в Toyota и занимает место в заводском коллективе в Формуле 1. Вторая позиция в том сезоне достается Лукасу ди Грасси. Он не получает ничего.

Бразилец остается в GP2 еще на сезон. В 2008-м Лукас вновь претендует на чемпионство, но завершает год третьим. Тем не менее ди Грасси привлекает внимание сразу двух крупных автопроизводителей: Renault и Honda. Обе команды приглашают Лукаса на тесты. Наиболее серьезными кажутся намерения Renault.

«В конце 2008 года я прошел тесты в Renault. Они прошли хорошо, но тут случился тот скандал в Сингапуре. Он послужил причиной, по которой они оставили Пике еще на сезон – и я остался без места, – вспоминает ди Грасси. – Я также проводил тесты в Honda – за пару недель до того, как они объявили об уходе из Ф1. Так что в сезоне-2009 я мог оказаться в одной из двух заводских команд».

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История распорядилась иначе. Команда Renault продлила контракт с Нельсоном Пике-младшим, а когда бразильца все же уволили, его место занял Ромен Грожан. Что касается Honda, то японцы просто свернули программу в Формуле 1.

Известно, что компания всерьез рассматривала возможность пригласить одного из молодых гонщиков в качестве напарника Дженсона Баттона на 2009 год. Это могло случиться, если бы автопроизводитель думал о долгосрочной перспективе – и искал такого пилота, который мог бы выигрывать еще 10-15 лет. Но Honda ушла из Формулы 1, оставив Росса Брауна с быстрой машиной и минимумом денег.

Чтобы не рисковать авариями, весьма вероятными для дебютанта, Росс выбрал консервативный подход. Браун продлил контракт с Рубенсом Баррикелло. В ситуации, когда команда не могла себе позволить изготовить запасные детали взамен поврежденных, главной задачей становились финиши без единой поломки. Сверхопытный Баррикелло идеально подходил на роль человека, который гарантирует: автомобили доберутся до клетчатого флага.

Лукас ди Грасси на тестах Honda в 2008 году

Лукас ди Грасси на тестах Honda в 2008 году

Фото: Аластер Стэли / Motorsport Images

Лукас ди Грасси в кокпите

Лукас ди Грасси в кокпите

Фото: XPB Images

А ди Грасси? Что же, Лукас пошел еще на один сезон в GP2. «Меня пригласила команда Racing Engineering. И я до сих пор благодарен им: они позволили мне провести целый сезон бесплатно», – рассказывает ди Грасси.

Это нетипичная ситуация для молодежных формул. Обычно места в юниорских сериях оплачивают спонсоры гонщика. Спортсмены могут претендовать на бесплатный сезон в GP2 и подобных сериях в исключительных случаях: когда у команды достаточно денег, чтобы продержаться один чемпионат, и при этом она рассчитывает вырваться в лидеры благодаря природной скорости «бесплатного» пилота.

В 2009-м в очередной раз титул ускользнул от бразильца: чемпионом стал Нико Хюлькенберг. Но год спустя ди Грасси все же получил шанс, о котором так долго мечтал. Лукаса пригласила команда Virgin.

 

 

 

 

Напарником бразильца стал его старый знакомый и конкурент Тимо Глок. Вот только пока ди Грасси обивал пороги разных команд и раз за разом возвращался в GP2, Глок успел заработать три подиума. А в 2010-м старые знакомые оказались в одинаковой ситуации: за рулем машины, которая была буквально не способна финишировать в гонке. У первой версии болида Virgin оказался слишком маленький бензобак.

«Конечно, начать выступления в Формуле 1 за рулем машины, способной побеждать, было бы невероятно. Но такова жизнь, – говорит теперь ди Грасси. – Иногда тебе везет, иногда нет.

Кажется, в общей сложности я поездил на семи или восьми разных машинах Формулы 1. И у меня был грандиозный сезон-2010 с катастрофическим автомобилем. Это был сложный и часто расстраивавший меня сезон. Но он дал мне много опыта.

В Формуле 1 очень легко упустить правильный момент. И если ты его упускаешь, потерянное время уже не вернуть. Я потерял свой шанс в 2008-2009 году из-за причин, которые от меня не зависели. Одна команда просто закрылась; другая подписала контракт с гонщиком из-за закулисных интриг. Так или иначе, в итоге я оказался в Audi в LMP1. И тогда началась совсем другая история».

После сезона-2010 ди Грасси действительно не смог найти себе место в Формуле 1. Какое-то время Лукас выполнял работу тест-пилота компании Pirelli – но, разумеется, это нельзя было сравнить с выступлениями в гонках. Здесь-то и пришла компания Audi.

Лукас ди Грасси за рулем спортпрототипа Audi R18 категории LMP1 в Ле-Мане

Лукас ди Грасси за рулем спортпрототипа Audi R18 категории LMP1 в Ле-Мане

Фото: Николя Годе

Немецкий производитель пригласил ди Грасси на тесты своего спортпрототипа категории LMP1 для Ле-Мана. И вскоре Лукас получил крупный контракт, к которому так долго шел: Audi сделала его своим заводским пилотом. Вот только в Формуле 1 эта марка была не представлена.

Вместо Ф1 ди Грасси продолжил карьеру в гонках на выносливость. Бразилец несколько раз финишировал на подиуме в «24 часах Ле-Мана», выиграл две гонки серии WEC в 2016-м, а затем стал одним из самых успешных пилотов в новообразованной Формуле Е. С первых же гонок этого первенства ди Грасси боролся за лидерство, а в сезоне 2016-2017 стал чемпионом.

«Если ты не отчаиваешься, не бросаешь свое дело, а продолжаешь стараться изо всех сил, рано или поздно результат приходит, – считает ди Грасси. – Порой люди чересчур тяжело переживают неудачи. Пара неудач – и они уже готовы все бросить. Я считаю, что в такой ситуации нужно встать и идти дальше. Для меня это единственно возможный выбор».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E , WEC
Пилоты Лукас ди Грасси
Команды Audi Sport Team Abt , Virgin Racing , Renault F1 Team , Brawn GP
Автор Мэтт Кью

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