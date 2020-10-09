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Формула 1 / Новость

Дебют Шварцмана в Ф1 под угрозой из-за отмены тренировки в Германии

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Дебют Шварцмана в Ф1 под угрозой из-за отмены тренировки в Германии
Автор:
, Редактор Ф1

Роберт может потерять тренировку в Абу-Даби из-за Шумахера и Илотта

Отмена первой тренировки Гран При Айфеля сорвала дебют в Формуле 1 Мика Шумахера и Каллума Илотта. Юниоры из программы Ferrari должны были провести практику в составе Alfa Romeo и Haas соответственно, однако теперь их дебют переносится.

«Очень жаль их, была отличная возможность дебютировать в Ф1, – сказал глава Скудерии Маттиа Бинотто. – Конечно, мы можем попытаться перенести все на следующие гонки, но это очень сложно сделать.

Следующий этап будет в Портимане, там новая для всех трасса, и основным пилотам нужна будет практика. Потом Имола, где Гран При будет идти всего два дня, и Стамбул, тоже новая трасса.

Потом будет Бахрейн, где у них [юниоров] свои заезды в Формуле 2, им надо сосредоточиться на завершении чемпионата. Так что с высокой вероятностью следующий шанс будет только в Абу-Даби, не раньше. Жаль, но выбора нет».

На Гран При Абу-Даби Ferrari планировала предоставить первую тренировку в составе Alfa Romeo Роберту Шварцману. Если теперь на этот этап перенесут дебюты Шумахера и Илотта, россиянин своего места может лишиться.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Люк Смит

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