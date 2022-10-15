Де Врису подогнали сиденье AlphaTauri. Он идет на рекорд
Это будет уже пятый болид голландца Формулы 1 за один сезон
В 2023 году Ник де Врис проведет свой первый полный сезон в Формуле 1. При этом он претендует на звание самого опытного гонщика в пелотоне по крайней мере по числу различных болидов, которые он испытал!
Команда AlphaTauri намерена привлечь де Вриса к участию в первой пятничной тренировке Гран При Абу-Даби. Столь ранняя подгонка сиденья можно объяснить плотным графиком, а также тем, что в итальянской команде хотят подстраховаться на случай, если де Врис станет заменой одного из основных пилотов по ходу ближайших этапов.
При этом де Врис, который еще в середине сезона не считался претендентом на место в Формуле 1, как официальный запасной пилот успел провести тренировку за пока еще свою команду Mercedes, до этого тренировался с Williams, после провел тренировку для Aston Martin, сразу же гонку в Монце за Williams, а следом еще и принял участие в частных тестах претендентов на место в Alpine, правда на прошлогоднем болиде.
Таким образом де Врис претендует на очень своеобразный, но все же рекорд для гонщика в современной Формуле 1.
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Де Врису подогнали сиденье AlphaTauri. Он идет на рекорд
Это будет уже пятый болид голландца Формулы 1 за один сезон
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