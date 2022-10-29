Де Врису доверили тесты новинок Mercedes. Но результаты не сказали
Пилот, вероятно, в последний раз оказался за рулем Mercedes
Ник де Врис уже три года официально является запасным команды Mercedes. Сам он вчера признался, что на самом деле четыре года, но в первый год это не афишировалось. Однако в следующем сезоне он будет выступать в основном составе AlphaTauri.
Это не помешало де Врису провести последнюю тренировку для Mercedes в Мексике. И именно ему доверили проведение аэродинамических тестов с прицелом на будущий сезон. Это логично, так как боевой пилот в это время отрабатывал настройки на предстоящий Гран При.
«Я выполнял несколько отличную [от Льюиса] программу, – сказал де Врис. – Она была сфокусирована на испытаниях будущих аэродинамических изменений. Я рад, что все выполнил. Я все больше привыкаю работать над развитием болидов Формулы 1, счастлив делать эту работу.
Думаю, сегодня у нас все получилось, сессия была позитивной. Но о ее результатах мне сказать нечего. Меня больше не пускают на собрания, где обсуждаются технические итоги тренировок».
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