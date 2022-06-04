Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Резервист Mercedes, голландец Ник де Врис известен тем, что выиграл Формулу 2, но только с третьей попытки и уже в весьма почтенном для юниора возрасте. После этого он не получил места в Формуле 1, но стал пилотом Mercedes в Формуле Е, где стал первым обладателем титула серии в статусе чемпиона мира.

Сейчас де Врису 27 лет, и считается, что в таком возрасте дебютировать в Формуле 1 мягко говоря уже поздно. Однако в этом сезоне ему уже устроили пятничную тренировку с Williams в Испании и обещали еще одну, пока не известно с какой командой.

«Он достаточно быстр, – сказал о де Врисе гоночный инженер Williams Дейв Робсон. – И меня поразили его способности понимать работу шин и уметь правильно проехать один главный квалификационный круг.

Плюс, он отлично справился с заданием рассказать о поведении болида после сессии. Он дал очень полезную информацию о балансе машины, что совпало с тем, что говорили два других наших, более опытных пилота».

Так почему де Вриса приглашают потренироваться в Формулу 1? Об этом изданию Racingnews365.com рассказал гонщик-ветеран из Нидерландов Том Колонел.

«Если внезапно Льюис Хэмилтон уйдет, Ник де Врис его заменит, – считает Колонел. – Для Тото Вольфа он – запасной вариант. Помните, как было в момент неожиданного ухода Нико Росберга? Вольфу больше такого не надо.

Я не хочу, сказать, что Вольф использует Ника. Но он старается держать его поближе. Это тот парень, который всегда делает то, что от него требуют. И пока он выиграл все чемпионаты, в которых участвовал.

Ник относится к тому же поколению пилотов, что и Джордж Расселл, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен. И если посмотреть на результаты его времени на круге, то вы поймете, что он никогда этим троим всерьез не уступал».