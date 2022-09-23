Де Вриса не пустили в Британию. Он забыл дома паспорт
Гонщик собирался поработать на симуляторе Williams в преддверии Гран При Сингапура, но вынужден был отказаться от этих планов
Хотя до старта первых тренировок на трассе «Марина-Бэй» осталась ровно неделя, команда Williams пока молчит о том, кто сядет за руль ее машины на предстоящем Гран При. Алекс Элбон перенес по ходу уик-энда в Монце операцию по удалению аппендикса и недавно признал, что ему будет непросто вернуться в строй на самом сложном плане физических нагрузок этапе чемпионата.
В этой связи есть вероятность, что команде вновь придется воспользоваться услугами своего резервного пилота Ника де Вриса, который уже блестяще справился с итальянским этапом. Чтобы тот был в готовности, в Гроу запланировали подготовительную сессию на симуляторе.
Однако добраться до базы Williams де Врис не смог. На этой неделе он участвовал в частных тестах прошлогодней машины Alpine в Венгрии, а когда собрался вылететь оттуда в Великобританию, оказалось, что у него нет с собой паспорта. Ник оставил его дома в Нидерландах, взяв лишь европейскую ID-карточку (на ее электронном чипе содержится информация о владельце).
Но так как Британия недавно покинула Евросоюз, такой карточки оказалось недостаточно для пересечения границы.
«Поездка отменилась – вместо этого возвращаюсь домой», – констатировал де Врис в социальных сетях.
Гран При Сингапура пройдет с 30 сентября по 2 октября, однако участники чемпионата обычно приезжают в страну заранее, чтобы освоиться с местными условиями.
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