Де Врис заменит Хэмилтона в Mercedes. На одну тренировку

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С 2022 года в спортивном регламенте Ф1 появилось требование два раза по ходу сезона сжать за руль по ходу Гран При гонщика-новичка – выполнять его должны все команды без исключения.

В Mercedes выбрали для первого такого эпизода предстоящий Гран При Франции, где машину W13 будет пилотировать Ник де Врис. Действующий чемпион мира Формулы Е никогда не участвовал в гонках Ф1, потому отвечает необходимым критериям.

«Ник заменит Льюиса в первой тренировке в рамках обязательных выступлений молодых пилотов, – цитирует пресс-служба команды ее босса Тото Вольфа. – Нам интересно посмотреть, что из этого выйдет».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Алессио Моргезе

Для де Вриса это будет уже второй случай выступления в тренировке – на недавнем Гран При Испании он уже заменял в Williams Алекса Элбона.

Также он несколько раз пилотировал Mercedes по ходу тестовых сессий – в последний раз в декабре 2021 года.

В нынешнем сезоне 27-летниц голландец продолжает выступать в Формуле Е, где с двумя победами занимает восьмое место в общем зачете. Также он финишировал четвертым в своем классе на «24 часах Ле-Мана».