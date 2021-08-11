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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Де Врис: Williams? Формально я в Mercedes

Автор:
, редактор
Соавтор:
Базиль Давуан

Голландский пилот не рвется в Формулу 1 из ФЕ и WEC

Де Врис: Williams? Формально я в Mercedes

Лидер Формулы Е и протеже Mercedes Ник де Врис в следующем сезоне может оказаться в Формуле 1. По слухам, немецкая команда готова продвинуть его в Williams на место Джорджа Расселла. Однако сам де Врис не видит в таком переходе необходимости.

«Я читал в СМИ то же самое, что и вы, – сказал де Врис. – Для меня большая честь, что люди связывают меня с Williams. И конечно, я благодарен Тото [Вольфу] за его слова обо мне. Но в то же время, я счастлив там, где я сейчас.

Формально я выступаю за Mercedes и сражаюсь за титул. Параллельно с этим я выступаю в гонках на выносливость. Думаю, в этой дисциплине у меня тоже светлое будущее. Мне нравятся обе мои серии я сосредоточен на них.

Моя главная цель – стать чемпионом ФЕ. А изменит ли это как-то мое будущее – кто знает».

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