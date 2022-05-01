Де Врис узнал, что он кандидат в Williams, от журналистов

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Чемпион мира Формулы Е и обладатель титула в Формуле 2, 27-летний голландец Ник де Врис уже второй год подряд называется кандидатом в команду Williams. В прошлом году его считали одним из претендентов на место Джорджа Расселла, которое в итоге занял Алекс Элбон, а теперь Де Врисом вроде бы хотят заменить Николя Латифи.

По крайней мере голландец назывался в числе других претендентов, среди которых есть и резервист Alpine Оскар Пиастри. Однако сам Де Врис сделал вид, что его это все удивляет.

«Понятия не имею, где вы прочли такое или как сами додумались до подобного, – заявил Де Врис голландской редакции издания GPFans.com. – Лично у меня нет ни малейшего понятия, что могло навести кого-то на такие мысли.

Конечно, Формула 1 остается моей мечтой. Об этом чемпионате мечтают все пилоты. Но пока сезон только начался, и командам рано задумываться о смене гонщиков. В Формуле Е прошло только шесть гонок, и меня сейчас больше заботит, как бы здесь заработать побольше очков».