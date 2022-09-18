Де Врис рассказал о переговорах с тремя командами Ф1

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Всего за два дня трансферная ценность Ника де Вриса на рынке пилотов Ф1 несоизмерима выросла – в пятницу он вылез из кокпита Aston Martin в Монце, готовясь смотреть еще одну гонку вместе с другими зрителями, а уже в воскресенье эти самые зрители признали голландца гонщиком дня после девятого места за рулем Williams.

После этого события закрутились с калейдоскопической быстротой. Сначала стало известно, что Ник вошел в число участников закрытых тестов Alpine в Будапеште, а позже СМИ и вовсе сообщили, что гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко позвал Ника в AlphaTauri.

В субботу де Врис был гостем ток-шоу Humberto op Zaterdag на национальном ТВ. Разумеется, 27-летнего пилота спросили о том, каковы его шансы вслед за ярким дебютом получить полноценный контракт в Ф1 на предстоящий сезон.

«Не могу сказать, что у меня есть роскошь выбора, – ответил Ник. – По большому счету, ситуация вне моего контроля. Мы уже долгое время ведем переговоры с Williams, мне удалось выступить за команду на прошедшем этапе. Развитие сотрудничества было бы логичным.

С Alpine мы контактируем с июля, на следующей неделе я проведу за них тесты в Будапеште – лечу туда уже в понедельник. И то, что пишут в прессе о моем визите в Австрию для переговоров с Хельмутом Марко – это правда. Так сейчас выглядят факты».

Он продолжил: «Если получится получить место в пелотоне, я буду очень рад. Надо понять, как станет развиваться ситуация в ближайшие дни и недели. Но могу лишь повторить, тут все зависит далеко не только от меня».

Пилот согласился, что выступление в Монце очень помогло ему: «В этом мире важны не только твои способности, но и верный момент. Это может очень здорово помочь, но ничего не гарантирует. И у нас пока тоже нет гарантий.

Прошедший уик-энд стал для меня сбывшейся мечтой. Я даже вообразить себе не мог всего того, что случилось. ОДнако уже днем в понедельник вернулся в реальность и сейчас полностью занят своим будущим.

Но признаюсь, было очень приятно получить все эти поздравления и сообщения».

Есть вероятность, что Алекс Элбон не сможет вернутьcя за руль на ближайшем Гран При в Сингапуре, и де Врис вновь сможет выступить за Williams.

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