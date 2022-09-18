Де Врис рассказал о переговорах с тремя командами Ф1
По словам гонщика, он не владеет полным контролем над ситуацией, но делает все возможное, чтобы получить контракт на 2023 год
Всего за два дня трансферная ценность Ника де Вриса на рынке пилотов Ф1 несоизмерима выросла – в пятницу он вылез из кокпита Aston Martin в Монце, готовясь смотреть еще одну гонку вместе с другими зрителями, а уже в воскресенье эти самые зрители признали голландца гонщиком дня после девятого места за рулем Williams.
После этого события закрутились с калейдоскопической быстротой. Сначала стало известно, что Ник вошел в число участников закрытых тестов Alpine в Будапеште, а позже СМИ и вовсе сообщили, что гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко позвал Ника в AlphaTauri.
В субботу де Врис был гостем ток-шоу Humberto op Zaterdag на национальном ТВ. Разумеется, 27-летнего пилота спросили о том, каковы его шансы вслед за ярким дебютом получить полноценный контракт в Ф1 на предстоящий сезон.
«Не могу сказать, что у меня есть роскошь выбора, – ответил Ник. – По большому счету, ситуация вне моего контроля. Мы уже долгое время ведем переговоры с Williams, мне удалось выступить за команду на прошедшем этапе. Развитие сотрудничества было бы логичным.
С Alpine мы контактируем с июля, на следующей неделе я проведу за них тесты в Будапеште – лечу туда уже в понедельник. И то, что пишут в прессе о моем визите в Австрию для переговоров с Хельмутом Марко – это правда. Так сейчас выглядят факты».
Он продолжил: «Если получится получить место в пелотоне, я буду очень рад. Надо понять, как станет развиваться ситуация в ближайшие дни и недели. Но могу лишь повторить, тут все зависит далеко не только от меня».
Пилот согласился, что выступление в Монце очень помогло ему: «В этом мире важны не только твои способности, но и верный момент. Это может очень здорово помочь, но ничего не гарантирует. И у нас пока тоже нет гарантий.
Прошедший уик-энд стал для меня сбывшейся мечтой. Я даже вообразить себе не мог всего того, что случилось. ОДнако уже днем в понедельник вернулся в реальность и сейчас полностью занят своим будущим.
Но признаюсь, было очень приятно получить все эти поздравления и сообщения».
Есть вероятность, что Алекс Элбон не сможет вернутьcя за руль на ближайшем Гран При в Сингапуре, и де Врис вновь сможет выступить за Williams.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Сын Райкконена дебютировал в картинге. Кими остался доволен
Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Самое важное:
Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто
Бывший глава Ferrari считает, что команде нужен руководитель не из мира Формулы 1
Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов
Пилот команды утверждает, что проблемы у его машины не связаны с конструкцией боковин
В Alpine задумали закрыть молодежную программу
В гоночную Академию команды перестанут набирать новых пилотов
Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки
Менеджер пилота поспешил опровергнуть причастность самого Ферстаппена к каким-либо финансовым преступлениям, но расследование в отношении спонсора продолжается