Де Врис проведет пятничную тренировку в Мексике. Не с AlphaTauri
Место за рулем голландцу предоставит Mercedes
В ближайший уик-энд Ник де Врис, похоже, в последний раз сядет за руль болида Mercedes. Он заменит Джорджа Расселла за рулем его машины во время первой пятничной тренировки.
Для голландца это будет уже второе выступление с Mercedes после пятницы на Гран При Франции, где он заменял Льюиса Хэмилтона. Кроме того, в этом сезоне он проводил тренировки с Aston Martin и одну гонку с Williams.
После той успешной для де Вриса гонки в Монце, его пригласили на роль постоянного пилота в команду AlphaTauri. Де Врис прошел подгонку сиденья уже в этом сезоне и ожидалось, что он примет участие и в тренировке за новую команду, но в Mercedes настояли, что контракт не позволяет ему это сделать.
Напомним, что Ник де Врис является обладателем титула в Формуле 2 и чемпионом мира в классе Формула Е. Сейчас ему 27 лет, и в следующем сезоне он станет одним из самых возрастных дебютантов в новейшей истории Формулы 1.
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