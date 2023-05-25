Де Врис признал, что не удивлен слухами о своем увольнении из Ф1
Гонщик AlphaTauri признал, что не переживает о своем будущем в команде – но понимает, почему стал мишенью для критики
По итогам пяти первых Гран При сезона Ф1 только два пилота не смогли заработать ни одного очка – это новичок-американец Логан Сарджент из Williams и чемпион Ф2 и ФЕ Ник де Врис.
Такие результаты голландца привели появлению слухов, будто гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко поставил пилоту ультиматум: если тот не проявят себя до этапа в Испании, то будет отчислен из команды.
Перед стартом уик-энда в Монако репортеры попросили Ника прокомментировать такие предположение. На вопрос о том, испытывает ли он опасения из-за вероятности потерять место де Врис ответил: «Нет, я ощущаю себя в безопасности. Но то, что происходит, не стало для меня шоком. Это нормально, такой уж у нас спорт.
Да и подход Red Bull к Формуле 1 всегда был именно таким. Но я уверен, что ситуация осталась такой же, как в самом начале сезона.
Пилот всегда должен добиваться результата. И для меня это оставалось целью по ходу всей карьеры. Также ты должен сражаться за выживание: чтобы продолжать карьеру, необходимо выступать хорошо. Привычная история, ничего нового».
Он добавил, что старается не тратить время на слухи в прессе, хотя и признал влияние особой атмосферы Ф1.
«Мне кажется, что прессинг здесь ничуть не выше, чем в других чемпионатах, – сказал Ник. – Но серьезное отличие в том, что в Ф1 по любому поводу возникает куда больше шума.
А уж если между двумя Гран При большой перерыв, начинаются бесконечные разговоры и сплетни. Такого нет ни в одной другой серии. А работа везде одинакова – делай свое дело и добивайся максимума».
Говоря о том, почему он часто попадает в аварии, Ник отметил: «Готов открыто признать, что дело тут во мне самом.
Но также я считаю, что мой темп временами бывает очень хорош, это вдохновляет меня и придает уверенности. Пока мне не удалось воплотить скорость в результаты, но я верю, что со скоростью все в порядке».
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