Де Врис признал, что не удивлен слухами о своем увольнении из Ф1

По итогам пяти первых Гран При сезона Ф1 только два пилота не смогли заработать ни одного очка – это новичок-американец Логан Сарджент из Williams и чемпион Ф2 и ФЕ Ник де Врис.

Такие результаты голландца привели появлению слухов, будто гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко поставил пилоту ультиматум: если тот не проявят себя до этапа в Испании, то будет отчислен из команды.

Перед стартом уик-энда в Монако репортеры попросили Ника прокомментировать такие предположение. На вопрос о том, испытывает ли он опасения из-за вероятности потерять место де Врис ответил: «Нет, я ощущаю себя в безопасности. Но то, что происходит, не стало для меня шоком. Это нормально, такой уж у нас спорт.

Да и подход Red Bull к Формуле 1 всегда был именно таким. Но я уверен, что ситуация осталась такой же, как в самом начале сезона.

Пилот всегда должен добиваться результата. И для меня это оставалось целью по ходу всей карьеры. Также ты должен сражаться за выживание: чтобы продолжать карьеру, необходимо выступать хорошо. Привычная история, ничего нового».

Он добавил, что старается не тратить время на слухи в прессе, хотя и признал влияние особой атмосферы Ф1.

«Мне кажется, что прессинг здесь ничуть не выше, чем в других чемпионатах, – сказал Ник. – Но серьезное отличие в том, что в Ф1 по любому поводу возникает куда больше шума.

А уж если между двумя Гран При большой перерыв, начинаются бесконечные разговоры и сплетни. Такого нет ни в одной другой серии. А работа везде одинакова – делай свое дело и добивайся максимума».

Говоря о том, почему он часто попадает в аварии, Ник отметил: «Готов открыто признать, что дело тут во мне самом.

Но также я считаю, что мой темп временами бывает очень хорош, это вдохновляет меня и придает уверенности. Пока мне не удалось воплотить скорость в результаты, но я верю, что со скоростью все в порядке».