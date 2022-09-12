Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии
Голландец признался, что гордится своей первой гонкой в Формуле 1
Болельщики Формулы 1 признали голландца Ника де Вриса гонщиком дня на Гран При Италии. Это была его дебютная гонка в Формуле 1 поскольку де Врису пришлось срочно заменять Алекса Элбона в команде Williams: у последнего случился приступ аппендицита.
В итоге де Врис финишировал девятым и заработал два очка, и это при том, что у Элбона с начала года накопилось лишь три очка, а у его напарника Николя Латифи и вовсе ноль очков.
«Когда я остановился после гонки я не мог чувствовать своих рук, – рассказал де Врис. – Но я добился невероятного результата. Это потрясающий уик-энд, всего за 1,5 часа до старта третьей тренировки я узнал, что участвую в гонке.
Все произошло внезапно, но возможно так даже лучше, поскольку у меня не было времени на то, чтобы начать волноваться. Я просто сел в болид и делал свою работу. Я горжусь тем, что смог использовать такую возможность и провести сильную гонку.
Я должен поблагодарить команду за помощь и всяческие советы. После первого пит-стопа мы немного поменяли настройки, изменив баланс. Я не умел толком этого делать, так что просил пошаговую инструкцию, и они всегда все подробно объясняли.
Моей задачей было почувствовать, что именно следует поменять. В общем, я хочу поздравить Макса с заслуженной победой, но и себя тоже чувствую победителем».
Напомним, что де Врис формально является резервистом Mercedes. До сих пор главным достижением в карьере 27-летнего голландца был титул чемпиона мира в Формуле Е.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Бинотто о задержке рестарта: Нельзя все объяснять заботой о безопасности
Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира
Самое важное:
Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце
Команда из Милтон-Кинса решила пойти против общепринятых принципов, чтобы получить преимущество на самой быстрой трассе сезона. Ее подход сработал
«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Бывший пилот AlphaTauri заглянул в паддок Формулы 1 на Гран При Италии в Монце и не ускользнул от Адама Купера
Pirelli выбрала составы для этапов в Сингапуре и Японии
Миланские шинники озвучили, какую резину привезут на два ближайших Гран При
Что мировые СМИ написали про Гран При Италии
Максу Ферстаппену пришлось потесниться в лучах софитов: после гонки в Монце не меньше хвалебных слов досталось и Нику де Врису