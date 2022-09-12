Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии

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Болельщики Формулы 1 признали голландца Ника де Вриса гонщиком дня на Гран При Италии. Это была его дебютная гонка в Формуле 1 поскольку де Врису пришлось срочно заменять Алекса Элбона в команде Williams: у последнего случился приступ аппендицита.

В итоге де Врис финишировал девятым и заработал два очка, и это при том, что у Элбона с начала года накопилось лишь три очка, а у его напарника Николя Латифи и вовсе ноль очков.

«Когда я остановился после гонки я не мог чувствовать своих рук, – рассказал де Врис. – Но я добился невероятного результата. Это потрясающий уик-энд, всего за 1,5 часа до старта третьей тренировки я узнал, что участвую в гонке.

Все произошло внезапно, но возможно так даже лучше, поскольку у меня не было времени на то, чтобы начать волноваться. Я просто сел в болид и делал свою работу. Я горжусь тем, что смог использовать такую возможность и провести сильную гонку.

Я должен поблагодарить команду за помощь и всяческие советы. После первого пит-стопа мы немного поменяли настройки, изменив баланс. Я не умел толком этого делать, так что просил пошаговую инструкцию, и они всегда все подробно объясняли.

Моей задачей было почувствовать, что именно следует поменять. В общем, я хочу поздравить Макса с заслуженной победой, но и себя тоже чувствую победителем».

Напомним, что де Врис формально является резервистом Mercedes. До сих пор главным достижением в карьере 27-летнего голландца был титул чемпиона мира в Формуле Е.

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