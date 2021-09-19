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Формула 1 Новости

Де Врис не захотел выступать в Ф1 без шансов на победы

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Голландский гонщик заявил, что сам факт участия в Фомуле 1 не является его целью

Де Врис не захотел выступать в Ф1 без шансов на победы

Голландца Ника де Вриса еще летом многие прочили на место Джорджа Расселла в Williams, однако в итоге команда предпочла Алекса Элбона. Теперь для чемпиона Формулы Е в Королевских автогонках остается единственная потенциальная вакансия в Alfa Romeo.

Однако сам голландец, похоже, может и отказаться от такого предложения. В разговоре с местным журналом Formule 1 он признался, что ему не интересен переход в Ф1 в случае, если машина не позволит бороться за победы.

«Можно оказаться и в Формуле 1, но мне хочется достигнуть там успехов, – заявил де Врис – Мне мало просто участия, мне нужна борьба. Так что простое попадание в Формулу 1 не является для меня синонимом успеха. Успех – это выступление в профессиональных сериях с обязательной борьбой за победы.

Формула Е и гонки на выносливость являются совершенно разными сериями, и я рад быть успешным и там и там. И все же я пока не достиг своего наивысшего уровня. Всегда есть куда расти. И все же сейчас мне кажется, я могу быть успешным в любом гоночном классе, куда бы меня не позвали».

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