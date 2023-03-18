Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке
На машине голландца пришлось заменить силовую установку, что лишило его возможности выехать на трассу
Ник де Врис является единственным пилотов в нынешнем составе Ф1, кто ни разу за карьеру не выступал в Джидде хотя бы в каком-то классе машин. Но вышло так, что именно ему пришлось пропустить финальную тренировку.
Механики начали работу с AT04 голландца еще до старта сессии – вскоре стало понятно, что проблемы носят серьезный характер, и самым простым решением является полная замена силовой установки. Работы должны быть закончены к старту квалификации в 20:00 Мск и не приведут для Ника к штрафу, но принять участия в финальной тренировке дебютант сезона не смог.
Кроме того, есть вероятность, что снятый с машины мотор еще получится вернуть в строй.
Также в субботу стало известно, что Red Bull решила поставить новую коробку передач на машину Макса Ферсаппена. Чемпион также не потеряет после этого стартовых позиций. Ранее коробку уже заменили на RB19 Серхио Переса.
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