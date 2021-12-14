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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Отчет о тестах

Де Врис на Mercedes завершил лидером первый день тестов Ф1

Автор:
, редактор Ф1

Чемпион Формулы Е проехал во вторник почти на полторы секунды ближайшего соперника, Роберт Шварцман на Ferrari стал десятым

Де Врис на Mercedes завершил лидером первый день тестов Ф1

По сравнению с утренней частью заездов на «Яс-Марине» скорости ощутимо выросли – причем прежде всего среди молодых пилотов, которые работали на технике 2021 года. 

Ник де Врис, который до обеда оставался позади гонщика IndyCar Пато О'Уорда, сбросил со своего резулдьтата две с лишним секунды. Его времени 1:23.194 хватило бы, чтобы в прошедшем Гран При Абу-Даби стартовать с восьмой позиции. Свой результат голландец показал по ходу тренировки квалификационной попытки в последние полчаса заездов. 

Соперники по Ф2 Лиам Лоусон и Оскар Пиастри заняли две следующие строчки, причем чемпион молодежной серии на Alpine уступил всего 0,006 секунды сопернику на AlphaTauri.

О'Уорд тоже прибавил за рулем McLaren, но остался четвертым, другой гонщик этой команды Даниэль Риккардо стал лучшим среди пилотов на «мулах» с 18-дюймовой резиной. 

Роберт Шварцман, Ferrari SF21

Роберт Шварцман, Ferrari SF21

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Россиянин Роберт Шварцман сел за руль Ferrari SF21 после обеда. Он проехал 73 круга и стал десятым по скорости. При этом молодой пилот опередил Шарля Леклера и Антонио Фуоко, которые тоже пилотировали алые машины.

Валттери Боттас завершил свой первый день в Alfa Romeo с 12-м результатом.

Во второй части заезды дважды прерывались красными флагами: юниор Red Bull Юри Випс закрутился и задел барьер в 14-м повороте, а Логан Сарджент остановился на трассе за 1,5 часа до клетчатого флага из-за падения мощности мотора его Williams и вынужден был на этом закончить работу. 

Фуоко, который успел поездить на двух разных Ferrari по ходу дня, стал рекордсменом по дистанции, проехав 148 кругов – это практически три длины гонки или без малого 800 км.

Джордж Расселл за рулем «мула» Haas остался 18-м, замкнул таблицу Мик Шумахер из Haas.

Тесты в Абу-Даби продолжатся в среду, когда у всех команд будет только машина на сликах 2022 года, а Williams вовсе не выйдет на старт. Только в Haas будут работать двое гонщиков, включая Шварцмана.

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Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, 14 декабря

Поз. Пилот Команда Зачет* Время Отст. Круги
1. Netherlands Н.де Врис Mercedes H 1:23.194   77
2. New Zealand Л.Лоусон AlphaTauri H 1:24.517 1,323 125
3. Australia О.Пиастри Alpine Н 1:24.523 1,329 131
4. Mexico П.О'Уорд McLaren Н 1:24.607 1,416 92
5. China Г.Чжоу Alfa Romeo H 1:25.142 1,948 119
6. Estonia Ю.Випс Red Bull Н 1:25.198 2,004 97
7. United Kingdom Н.Йеллоли Aston Martin H 1:25.333 2,139 118
8. Australia Д.Риккардо McLaren Ш 1:26.252 3,058 95
9. Canada Л.Стролл Aston Martin Ш 1:26.579 3,385 143
10. Russian Federation Р.Шварцман Ferrari Н 1:26.694 3,500 73
11. Monaco Ш.Леклер Ferrari Ш 1:26.989 3,795 87
12. Finland В.Боттас Alfa Romeo Ш 1:27.103 3,909 127
13. Italy А.Фуоко Ferrari Н+Ш 1:27.324 4,130 146
14. Japan Ю.Цунода AlphaTauri Ш 1:27.348 4,154 131
15. United States Л.Сарджент Williams Н 1:27.476 4,282 92
16. France Э.Окон Alpine Ш 1:27.553 4,359 128
17. Netherlands М.Ферстаппен Red Bull Ш 1:28.013 4,819 124
18. United Kingdom Дж.Расселл Mercedes Ш 1:28.062 4,868 132
19. Germany М.Шумахер Haas Ш 1:28.499 5,305 100

*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022 

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