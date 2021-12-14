Де Врис на Mercedes завершил лидером первый день тестов Ф1
Чемпион Формулы Е проехал во вторник почти на полторы секунды ближайшего соперника, Роберт Шварцман на Ferrari стал десятым
По сравнению с утренней частью заездов на «Яс-Марине» скорости ощутимо выросли – причем прежде всего среди молодых пилотов, которые работали на технике 2021 года.
Ник де Врис, который до обеда оставался позади гонщика IndyCar Пато О'Уорда, сбросил со своего резулдьтата две с лишним секунды. Его времени 1:23.194 хватило бы, чтобы в прошедшем Гран При Абу-Даби стартовать с восьмой позиции. Свой результат голландец показал по ходу тренировки квалификационной попытки в последние полчаса заездов.
Соперники по Ф2 Лиам Лоусон и Оскар Пиастри заняли две следующие строчки, причем чемпион молодежной серии на Alpine уступил всего 0,006 секунды сопернику на AlphaTauri.
О'Уорд тоже прибавил за рулем McLaren, но остался четвертым, другой гонщик этой команды Даниэль Риккардо стал лучшим среди пилотов на «мулах» с 18-дюймовой резиной.
Роберт Шварцман, Ferrari SF21
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Россиянин Роберт Шварцман сел за руль Ferrari SF21 после обеда. Он проехал 73 круга и стал десятым по скорости. При этом молодой пилот опередил Шарля Леклера и Антонио Фуоко, которые тоже пилотировали алые машины.
Валттери Боттас завершил свой первый день в Alfa Romeo с 12-м результатом.
Во второй части заезды дважды прерывались красными флагами: юниор Red Bull Юри Випс закрутился и задел барьер в 14-м повороте, а Логан Сарджент остановился на трассе за 1,5 часа до клетчатого флага из-за падения мощности мотора его Williams и вынужден был на этом закончить работу.
Фуоко, который успел поездить на двух разных Ferrari по ходу дня, стал рекордсменом по дистанции, проехав 148 кругов – это практически три длины гонки или без малого 800 км.
Джордж Расселл за рулем «мула» Haas остался 18-м, замкнул таблицу Мик Шумахер из Haas.
Тесты в Абу-Даби продолжатся в среду, когда у всех команд будет только машина на сликах 2022 года, а Williams вовсе не выйдет на старт. Только в Haas будут работать двое гонщиков, включая Шварцмана.
Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, 14 декабря
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Зачет*
|Время
|Отст.
|Круги
|1.
|Н.де Врис
|Mercedes
|H
|1:23.194
|77
|2.
|Л.Лоусон
|AlphaTauri
|H
|1:24.517
|1,323
|125
|3.
|О.Пиастри
|Alpine
|Н
|1:24.523
|1,329
|131
|4.
|П.О'Уорд
|McLaren
|Н
|1:24.607
|1,416
|92
|5.
|Г.Чжоу
|Alfa Romeo
|H
|1:25.142
|1,948
|119
|6.
|Ю.Випс
|Red Bull
|Н
|1:25.198
|2,004
|97
|7.
|Н.Йеллоли
|Aston Martin
|H
|1:25.333
|2,139
|118
|8.
|Д.Риккардо
|McLaren
|Ш
|1:26.252
|3,058
|95
|9.
|Л.Стролл
|Aston Martin
|Ш
|1:26.579
|3,385
|143
|10.
|Р.Шварцман
|Ferrari
|Н
|1:26.694
|3,500
|73
|11.
|Ш.Леклер
|Ferrari
|Ш
|1:26.989
|3,795
|87
|12.
|В.Боттас
|Alfa Romeo
|Ш
|1:27.103
|3,909
|127
|13.
|А.Фуоко
|Ferrari
|Н+Ш
|1:27.324
|4,130
|146
|14.
|Ю.Цунода
|AlphaTauri
|Ш
|1:27.348
|4,154
|131
|15.
|Л.Сарджент
|Williams
|Н
|1:27.476
|4,282
|92
|16.
|Э.Окон
|Alpine
|Ш
|1:27.553
|4,359
|128
|17.
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|Ш
|1:28.013
|4,819
|124
|18.
|Дж.Расселл
|Mercedes
|Ш
|1:28.062
|4,868
|132
|19.
|М.Шумахер
|Haas
|Ш
|1:28.499
|5,305
|100
*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022