Де Врис проведет первую тренировку в Монце за Aston Martin

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Барселоне Ник де Врис уже работал в Williams, подменяя Алекса Элбона, а в Сильверстоуне занял место Льюиса Хэмилтона в Mercedes. В предстоящий уик-энд гонщик сможет опробовать Aston Martin Себастьяна Феттеля.

Такие возможности появились у чемпиона Формулы 2 2019 года и Формулы Е 2021-го благодаря новому правилу о привлечении новичков к тренировкам Гран При.

По ходу сезона каждая команда должна по разу отдать каждую из своих машин гонщику, у которого не более двух стартов в чемпионате за карьеру. 27-летний де Врис формально соответствует этим критериям, хотя уже давно не юниор.

Контракт с Mercedes дал ему возможность поработать с теми командами, которые используют моторы с трехлучевой звездой.

«Я очень жду возможности опробовать AMF1, особенно на легендарной трассе в Монце, – цитирует Ника пресс-служба Aston. – Это будет моя третья тренировка в сезоне на третьей по счету машине Ф1 – а также уникальная возможность увидеть, как работает команда.

Надеюсь, я смогу дать свежий взгляд на машину, а эта работа будет полезной для обеих сторон».

Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Пока из всего пелотона (не считая новичка Гуаньюя Чжоу, который может вообще не уступать машину), тренировки в этом сезоне пропускали лишь Элбон, Хэмилтон, Серхио Перес и Пьер Гасли.

Ferrari уже объявила, что пригласит на замену основным гонщикам россиянина Роберта Шварцмана – не уточнив, на каком именно этапе это случится.

Сам де Врис остается претендентом на место в Williams в будущем сезоне, также его прочат в команду Toyota в WEC и в Maserati в Формуле Е.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь