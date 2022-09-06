Де Врис проведет первую тренировку в Монце за Aston Martin
Голландский пилот установит своеобразный рекорд – по ходу сезоне он сядет за руль уже третьей по счету машины
В Барселоне Ник де Врис уже работал в Williams, подменяя Алекса Элбона, а в Сильверстоуне занял место Льюиса Хэмилтона в Mercedes. В предстоящий уик-энд гонщик сможет опробовать Aston Martin Себастьяна Феттеля.
Такие возможности появились у чемпиона Формулы 2 2019 года и Формулы Е 2021-го благодаря новому правилу о привлечении новичков к тренировкам Гран При.
По ходу сезона каждая команда должна по разу отдать каждую из своих машин гонщику, у которого не более двух стартов в чемпионате за карьеру. 27-летний де Врис формально соответствует этим критериям, хотя уже давно не юниор.
Контракт с Mercedes дал ему возможность поработать с теми командами, которые используют моторы с трехлучевой звездой.
«Я очень жду возможности опробовать AMF1, особенно на легендарной трассе в Монце, – цитирует Ника пресс-служба Aston. – Это будет моя третья тренировка в сезоне на третьей по счету машине Ф1 – а также уникальная возможность увидеть, как работает команда.
Надеюсь, я смогу дать свежий взгляд на машину, а эта работа будет полезной для обеих сторон».
Nyck de Vries, Williams FW44
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Пока из всего пелотона (не считая новичка Гуаньюя Чжоу, который может вообще не уступать машину), тренировки в этом сезоне пропускали лишь Элбон, Хэмилтон, Серхио Перес и Пьер Гасли.
Ferrari уже объявила, что пригласит на замену основным гонщикам россиянина Роберта Шварцмана – не уточнив, на каком именно этапе это случится.
Сам де Врис остается претендентом на место в Williams в будущем сезоне, также его прочат в команду Toyota в WEC и в Maserati в Формуле Е.
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