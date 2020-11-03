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Формула 1 / Новость

De Telegraaf: гонка Ф1 в Зандфорте пройдет 5 сентября

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De Telegraaf: гонка Ф1 в Зандфорте пройдет 5 сентября
Автор:
, Ответственный редактор

По информации голландского издания, этап на обновленной трассе решено перенести на осень и объединить в пару с Гран При Бельгии

Формула 1 должна была вернуться на автодром «Зандфорт» в начале мая – гоночный комплекс, не принимавший этапы чемпионата мира с середины 80-х, прошел серьезную реконструкцию, получив профилированный последний поворот и другие доработки. Однако проверить их в деле помешала коронавируская пандемия. 

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Календарь Ф1 на будущий сезон пока не представлен даже в предварительной версии – поговаривают, что узнать его получится только 12 декабря после утверждения Всемирным советом FIA.

Между тем, в интернете активно предлагают всевозможные варианты, включающие разное количество гонок. Кто-то пишет, что новый сезон стартует в Бахрейне, другие настаивают на Австралии. При этом почти все говорят о новой гонке в Саудовской Аравии. 

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Тем временем издание De Telegraaf из Нидерландов со ссылкой на свои источники сегодня написало, что гонка в Зандфорте пройдет 5 сентября 2021 года. Решено было перенести этап с весны на осень и объединить с Гран При Бельгии, который состоится за неделю до этого. С точки зрения логистики это выглядит вполне логично, а вот фанатам Макса Ферстаппена предстоит пережить почти двухнедельный праздник. 

По данным De Telegraaf, календарь будет включать в общей сложности 23 этапа – те же, что в первоначальном списке на 2020 год, плюс Саудовская Аравия. Никаких других подробностей публикация не содержит.

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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