Де ла Роса: Современные пилоты не будут гоняться до 40 лет

Участник 107 Гран При Формулы 1 Педро де ла Роса рассказал, в чем разница между современными гонщиками и пилотами, выступавшими 20 лет назад. По мнению испанца, ключевым отличием следует назвать возраст, в котором спортсмены начинали заниматься картингом – а также возраст завершения карьеры.

«Новое поколение пилотов будут заканчивать выступления раньше, – заявил де ла Роса в официальном подкасте Формулы 1 Beyond the Grid. – Они не будут приходить в Формулу 1 в 18, а потом гоняться до 40 лет. Думаю, они решат уйти из спорта в 30 или 35. Они выгорят.

Посмотрите на Михаэля Шумахера. Когда он завершал карьеру в первый раз, он был на пике. Он никогда не ездил так хорошо, как в тот момент. Но в то же время он слишком устал от той жизни, которую вел. Он никогда не был дома, не мог ничего спланировать с семьей. А дети тем временем растут, они требуют внимания.

Вообще я убежден, что любое новое поколение в спорте по умолчанию сильнее предыдущего. Понимаю, что это звучит немного грубо, но это правда. Все новые спортсмены начинают раньше, чем их предшественники. Это критически важный момент.

С самого молодого возраста гонщики получают возможность соревноваться с более быстрыми соперниками, чем прежде. Когда я начинал заниматься картингом, мне было 17. В этом возрасте Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле 1! Когда я наблюдал за его приходом в Ф1, я все время вспоминал, каким незрелым и медленным я был в его возрасте. В то время я узнавал что-то новое каждый раз, когда оказывался за рулем».

Педро де ла Роса, HRT F112 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Педро де ла Роса участвовал в Гран При до 41 года. Последним сезоном испанца в Формуле 1 стал чемпионат 2012 года, когда де ла Роса выступал за HRT (на фото вверху). После этого Педро еще несколько лет работал тест-пилотом Ferrari. Сейчас де ла Росе 49 и он не участвует в гонках.

Испанский пилот пришел в Формулу 1 в возрасте 28 лет. Это был сезон-1999, который де ла Роса провел за Arrows. С тех пор Педро сменил множество команд: в числе прочих пилот успел поработать в Ferrari и McLaren. В составе McLaren де ла Роса завоевал свой единственный подиум – второе место в Гран При Венгрии 2006 года (на фото внизу).