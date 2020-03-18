Де ла Роса: Феттель уйдет, если проиграет Леклеру
Ветеран Ф1 полагает, что новая дуэль с Шарлем Леклером сыграет решающую роль в дальнейшей карьере Себастьяна Феттеля
В 2019 году Себастьян Феттель во второй раз за карьеру уступил напарнику по команде по итогам чемпионата. Немец набрал на 24 очка меньше, чем его партнер Шарль Леклер. Вскоре в паддоке пошел слух о скором завершении карьеры четырехкратного чемпиона мира.
В конце сезона-2020 у Феттеля истечет контракт с Ferrari. Бывший пилот Формулы 1 Педро де ла Роса считает, что Себастьян останется в команде, если сам захочет. Но это будет зависеть от исхода их новой дуэли с Леклером.
«Я думаю, он [Феттель] сам сделает выбор, – сказал де ла Роса в подкасте Beyon the Grid. – Если он проиграет [Леклеру], то не захочет продолжать. Все очень просто: парень взял четыре титула, ему уже нечего доказывать.
Но эмоционально и психологически ты плохо себя чувствуешь, когда напарник быстрее тебя. Не важно, четырехкратный чемпион ты или кто. Ты ложишься спать, зная, что проснешься, а рядом с тобой в боксах снова будет этот зверь. Это портит твои результаты.
Наступает момент в жизни, когда ты вступаешь в борьбу с Хэмилтоном или Алонсо. А может, с Леклером, которому еще надо показать себя. Или с Ферстаппеном. И больше не хочешь продолжать. Если он захочет, то останется. Но если Леклер его победит, Себастьян первым захочет уехать домой. А может, перейти в другую команду».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Педро де ла Роса , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин
Де ла Роса: Феттель уйдет, если проиграет Леклеру
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