Де ла Роса: Феттель уйдет, если проиграет Леклеру

В 2019 году Себастьян Феттель во второй раз за карьеру уступил напарнику по команде по итогам чемпионата. Немец набрал на 24 очка меньше, чем его партнер Шарль Леклер. Вскоре в паддоке пошел слух о скором завершении карьеры четырехкратного чемпиона мира.

В конце сезона-2020 у Феттеля истечет контракт с Ferrari. Бывший пилот Формулы 1 Педро де ла Роса считает, что Себастьян останется в команде, если сам захочет. Но это будет зависеть от исхода их новой дуэли с Леклером.

«Я думаю, он [Феттель] сам сделает выбор, – сказал де ла Роса в подкасте Beyon the Grid. – Если он проиграет [Леклеру], то не захочет продолжать. Все очень просто: парень взял четыре титула, ему уже нечего доказывать.

Но эмоционально и психологически ты плохо себя чувствуешь, когда напарник быстрее тебя. Не важно, четырехкратный чемпион ты или кто. Ты ложишься спать, зная, что проснешься, а рядом с тобой в боксах снова будет этот зверь. Это портит твои результаты.

Наступает момент в жизни, когда ты вступаешь в борьбу с Хэмилтоном или Алонсо. А может, с Леклером, которому еще надо показать себя. Или с Ферстаппеном. И больше не хочешь продолжать. Если он захочет, то останется. Но если Леклер его победит, Себастьян первым захочет уехать домой. А может, перейти в другую команду».