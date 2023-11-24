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«Даже ребенку понятно». Хорнер ответил на слова Льюиса про Red Bull

Мыльная опера вокруг того, пытался ли гонщик получить место в команде – или это она, напротив, завлекала британца в свой состав, получила развитие по ходу Гран При Абу-Даби

Рональд Фординг
Автор Рональд Фординг
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Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Эта история началась по ходу короткой паузы между двумя заключительными этапами Ф1 в Лас-Вегасе и Абу-Даби. Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал в интервью Daily Mail, что окружение Льюиса Хэмилтона прощупывало почву для переговоров с «Быками».

Уже в четверг, когда участники Ф1 съехались на трассу «Яс-Марина», пилота Mercedes попросили прокомментировать эти слова – и тот рассказал, что в действительности все было с точностью до наоборот. 

«Я был дома и нашел свой старый телефон – с прежним номером. Когда я его включил, начали сыпаться многочисленные сообщения. Среди них я увидел одно от Кристиана. Он предлагал мне встретиться и поговорить после завершения сезона», – объяснил семикратный чемпион.

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В пятницу пришла уже очередь Хорнера давать свои комментарии. 

«Просто удивительно, насколько раздули эту историю, – сказал Кристиан. – Это все из-за Daily Mail, которые хорошо поработали с материалом. Теперь начнется: "Он сказал то-то, а ему ответили это…".

На самом деле, для гонщиков, их представителей и родственников это совершенно нормально – общаться с другими командами по ходу сезона. Наше общение [с Хэмилтоном] в любом случае не могло носить серьезный характер, так как у нас просто нет сейчас вакансий».

Ранее Льюис сказал, что никто из Mercedes F1 не контактировал с Red Bull. Однако Хорнер дал понять, что кроме команды у гонщика есть и другие каналы связи – в частности, его отец. 

«Мы с Энтони Хэмилтоном знакомы уже много лет, – сказал глава RBR. – Он хороший человек и гордый гоночный отец».

Хорнер продолжил: «В действительности, порой ты просто не знаешь, кто является чьим представителем. Но если у двух людей одна фамилия, то обычно они достаточно близки. Понятно, что обмен комплиментами – это одно, а прямой вопрос о возможности выступлений за Red Bull – совсем другое. Хотя, возможно, Энтони интересовался местом для самого себя. 

В таких вопросах нет ничего необычного. Если вы можете себе это представить, к нам обращается по ходу чемпионата огромное множество гонщиков».

При этом глава RBR отметил, что желание Хэмилтона попасть в Милтон-Кинс выглядит вполне логично: «Он самый успешный пилот в истории, но не выиграл ни разу за два последних сезона. Даже ребенку понятно, что в такой ситуации у него возникнут вопросы о других командах. Я не стану рассуждать о динамике происходящего, но сам факт интереса не вызывает вопросов. 

Но больше тут говорить не о чем. Из пары безобидных слов раздули громкую историю».

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