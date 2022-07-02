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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

«Даже не подъезжай к Льюису». Глава Haas предупредил Магнуссена

Гюнтер Штайнер дал понять своему пилоту, что третье столкновение с одним и тем же соперником за пять Гран При – это уже перебор

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Даже не подъезжай к Льюису». Глава Haas предупредил Магнуссена
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Уже в двух гонках нынешнего сезона – сначала в Барселоне, а затем в Монреале – первый круг приводил к столкновению Кевина Магнуссена с Льюисом Хэмилтоном в споре за позиции в середине первой десятки. 

Оба раза судьи признавали случившееся гоночным эпизодом и никого не наказывали, но датчанин из Haas всякий раз откатывался после столкновения далеко назад и терял шансы на хороший результат.  

В преддверии этапа в Сильверстоуне главу американской команды Гюнтера Штайнера спросили, намерен ни он дополнительно проинструктировать своего гонщика по поводу действий в первых поворотах.

Тот ответил: «Нет. Я всегда говорил, что не могу следить за их действиями на старте и по ходу первого круга, так как это сложно. 

Они сами должны знать, как действовать – и они это знают. 

Такие вещи [контакты между машинами] порой случаются. Но сейчас Кевин знает, что не стоит в третий раз подъезжать к Хэмилтону – честно говоря, дважды до этого именно он расплачивался за случившееся, а такого происходить не должно.  

Но даже не знаю, есть ли мне смысл говорить пилоту, что делать и чего не делать на старте, описывая возможные последствия». 

Штайнер добавил: «Разумеется, можно попросить, чтобы на старте гонщики были поаккуратнее. Но вы сами знаете, к чему приводят такие вещи – в итоге кто-то просто приедет в вас сзади. 

Я уже достаточно долго занимаюсь всем этим, потому просто говорю парням, что нужно как можно лучше справиться со своей работой и избежать неприятностей.

Можно ли гарантировать это? Определенно, нет. Ведь ты же не в состоянии контролировать 19 оставшихся машин».

Haas и Магнуссен не заработали ни одного очка в пяти последних Гран При. Сейчас команда идет на девятом месте в Кубке конструкторов. 

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