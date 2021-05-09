Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным

Российский пилот Формулы 1 Никита Мазепин продолжает собирать критику в свой адрес. Высказаться решил даже японец Таки Иноуэ, который сам себя зачастую называет худшим пилотом в истории Ф1.

Во время Гран При Португалии Мазепин, будучи круговым, чуть не столкнулся с лидером гонки Серхио Пересом, после чего Иноуэ в «твиттере» назвал его «сертифицированной передвижной шиканой».

Первую же тренировку Гран При Испании Мазепин начал с вылета с трассы. «Я завтракал и еще не был готов к такому», – тут же отреагировал Иноуэ.

Затем японец высказался о системе суперлицензий FIA, которая должна была не допустить попадания в Ф1 не готовых к этому пилотов.

«Мазепин уничтожил систему суперлицензий FIA. Он набрал все нужные для лицензии очки, но водит машину как Таки Иноуэ. Это доказывает, что система суперлицензий больше не нужна», – написал японский пилот.

Таки Иноуэ провел в Формуле 1 18 Гран При в 1994-м и 1995-м годах. Он считался рента-драйвером и ни разу не поднимался выше восьмого места, причем в 13 из 18 гонок не смог добраться до финиша.

Сейчас гонщик ведет блог в твиттере, где часто иронизирует над собственными навыками пилота.