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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Аналитика

Третий день тестов: шпионские фото технических новинок

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Третий день тестов: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
22 февр. 2020 г., 08:50

Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images продолжают помогать нам увидеть и узнать больше о том, как устроены автомобили нового сезона.

Слайдер
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Задняя часть Red Bull RB16

Задняя часть Red Bull RB16
1/22

Фотограф: Франко Нуньес

Отсутствие экранов, закрывающих боксы, позволяет увидеть то, на что мы не могли посмотреть раньше. Здесь мы в очередной раз можем оценить, как конструкторы команды подошли к вопросу размещения радиаторов: они предпочли сконцентрировать их над мотором, чтобы сделать понтоны более компактными и аэродинамически эффективными.

Задняя часть AlphaTauri AT01

Задняя часть AlphaTauri AT01
2/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Поскольку итальянская команда использует ту же силовую установку, что и Red Bull, конструкторы AlphaTauri использовали аналогичную компоновку радиаторов.

Задняя часть Racing Point RP20

Задняя часть Racing Point RP20
3/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Еще один удачный кадр, позволяющий рассмотреть положение радиатора, отдельных элементов силовой установки и деталей системы выхлопа.

Haas F1 Team VF-20

Haas F1 Team VF-20
4/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вид сбоку позволяет тщательно рассмотреть область дефлекторов и конфигураторов потока.

AlphaTauri AT01

AlphaTauri AT01
5/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обратите внимание на форму антикрыла (сразу понятно, почему его называют ложкообразным) и удачно подсвеченные детали нижней части диффузора.

Mercedes F1 W11

Mercedes F1 W11
6/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Болид чемпионской команды выезжает из пит-лейн с рамой, на которой закреплены датчики Киля. Если рама находится сзади, то инженерам нужна информация о том, как работает диффузор и в чем специфика потоков в области за задними колесами.

Тормоза Mercedes AMG F1 W11

Тормоза Mercedes AMG F1 W11
7/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Отсутствие «барабана», обычно одетого сверху, позволяет оценить роль поворотного кулака не только как основы для крепления колеса, но и аэродинамического элемента, через который поток воздуха от воздухозаборника подается на внешнюю поверхность колесного диска, чтобы скорректировать распределение потоков вокруг переднх колес. Обратите внимание на хитрой формы воздуховод серебристого цвета, который был основательно усовершенствован с прошлого года. 

Тормоза Mercedes F1 AMG W11

Тормоза Mercedes F1 AMG W11
8/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Обратите внимание на количество и размер отверстий в корпусе оси.

Передняя подвеска Mercedes F1 AMG

Передняя подвеска Mercedes F1 AMG
9/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Передняя часть монокока прикрыта специально изготовленной карбоновой накладкой, которая на дает рассмотреть детали подвески и рулевого управления. Включая самый важный элемент наделавшей шуму системы DAS.

Передняя часть Haas F1 Team VF20

Передняя часть Haas F1 Team VF20
10/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Желтые точки помогают оценить степень деформации антикрыла. Их смещение анализируется с помощью видео, записанного установленной на носовом обтекателе высокоскоростной камеры.

Передняя подвеска Racing Point RP20

Передняя подвеска Racing Point RP20
11/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Хотя в целом машина британской команды очень сильно похожа на Mercedes, в этой зоне можно увидеть немало оригинальных компонентов.

Передняя часть McLaren MCL35

Передняя часть McLaren MCL35
12/22

Фотограф: Джорджо Пиола

В последний день команда использовала новую версию антикрыла, причем доработке подверглись почти все элементы, от закрылков каскада до положения и формы регулятора угла атаки.

Передняя часть McLaren MCL35

Передняя часть McLaren MCL35
13/22

Фотограф: Джорджо Пиола

Передняя часть монокока сделана как можно более компактной в рамках концепции использования узкого носового обтекателя, а нижняя поверхность благодаря своей килеобразной форме участвует в корректировке конфигурации потока в этой области.

Renault F1 Team R.S.20

Renault F1 Team R.S.20
14/22

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

На этой фотографии заметно, что у болида весьма велик т.н. угол атаки, наклон корпуса по продольной оси.

Alfa Romeo Racing C39

Alfa Romeo Racing C39
15/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Аэродинамическая краска нанесена на внутреннюю поверхность поворотного кулака, но капли ее оказались на закрылках переднего крыла. Это позволяет отчасти представить, как по каким непростым траекториям движется взбаламученный передним колесом воздух.

Racing Point RP20

Racing Point RP20
16/22

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

С этого ракурса легко заметить, насколько «стройна» задняя часть болида.

Носовой обтекатель Haas F1 Team VF-20

Носовой обтекатель Haas F1 Team VF-20
17/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Перегородки в каналах носового обтекателя не только корректируют направления движения потоков, но и помогают выполнить требования техрегламента.

Рулевое колесо Ferrari SF1000

Рулевое колесо Ferrari SF1000
18/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом фото хорошо видны подрулевые переключатели и их расположение.

Переднее крыло Ferrari SF1000

Переднее крыло Ferrari SF1000
19/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У кромок закрылков каскада сложная волнообразная форма.

Переднее крыло Ferrari SF1000

Переднее крыло Ferrari SF1000
20/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Механик меняет угол атаки элементов каскада.

Alfa Romeo Racing C39

Alfa Romeo Racing C39
21/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Инженеры команды нанесли аэродинамическую краску на заднее крыло и таким образом пытаются сопоставить реальную ситуацию с данными, полученными во время компьютерных симуляций и испытаний в аэродинамической трубе.

McLaren MCL35

McLaren MCL35
22/22

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Обратите внимание на степень деформации нагруженной внешней шины.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джорджо Пиола

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