Технический анализ Джорджо Пиолы
Третий день тестов: шпионские фото технических новинок
Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images продолжают помогать нам увидеть и узнать больше о том, как устроены автомобили нового сезона.
Задняя часть Red Bull RB16
Фотограф: Франко Нуньес
Отсутствие экранов, закрывающих боксы, позволяет увидеть то, на что мы не могли посмотреть раньше. Здесь мы в очередной раз можем оценить, как конструкторы команды подошли к вопросу размещения радиаторов: они предпочли сконцентрировать их над мотором, чтобы сделать понтоны более компактными и аэродинамически эффективными.
Задняя часть AlphaTauri AT01
Фотограф: Джорджо Пиола
Поскольку итальянская команда использует ту же силовую установку, что и Red Bull, конструкторы AlphaTauri использовали аналогичную компоновку радиаторов.
Задняя часть Racing Point RP20
Фотограф: Джорджо Пиола
Еще один удачный кадр, позволяющий рассмотреть положение радиатора, отдельных элементов силовой установки и деталей системы выхлопа.
Haas F1 Team VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Вид сбоку позволяет тщательно рассмотреть область дефлекторов и конфигураторов потока.
AlphaTauri AT01
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Обратите внимание на форму антикрыла (сразу понятно, почему его называют ложкообразным) и удачно подсвеченные детали нижней части диффузора.
Mercedes F1 W11
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Болид чемпионской команды выезжает из пит-лейн с рамой, на которой закреплены датчики Киля. Если рама находится сзади, то инженерам нужна информация о том, как работает диффузор и в чем специфика потоков в области за задними колесами.
Тормоза Mercedes AMG F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Отсутствие «барабана», обычно одетого сверху, позволяет оценить роль поворотного кулака не только как основы для крепления колеса, но и аэродинамического элемента, через который поток воздуха от воздухозаборника подается на внешнюю поверхность колесного диска, чтобы скорректировать распределение потоков вокруг переднх колес. Обратите внимание на хитрой формы воздуховод серебристого цвета, который был основательно усовершенствован с прошлого года.
Тормоза Mercedes F1 AMG W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Обратите внимание на количество и размер отверстий в корпусе оси.
Передняя подвеска Mercedes F1 AMG
Фотограф: Джорджо Пиола
Передняя часть монокока прикрыта специально изготовленной карбоновой накладкой, которая на дает рассмотреть детали подвески и рулевого управления. Включая самый важный элемент наделавшей шуму системы DAS.
Передняя часть Haas F1 Team VF20
Фотограф: Джорджо Пиола
Желтые точки помогают оценить степень деформации антикрыла. Их смещение анализируется с помощью видео, записанного установленной на носовом обтекателе высокоскоростной камеры.
Передняя подвеска Racing Point RP20
Фотограф: Джорджо Пиола
Хотя в целом машина британской команды очень сильно похожа на Mercedes, в этой зоне можно увидеть немало оригинальных компонентов.
Передняя часть McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
В последний день команда использовала новую версию антикрыла, причем доработке подверглись почти все элементы, от закрылков каскада до положения и формы регулятора угла атаки.
Передняя часть McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
Передняя часть монокока сделана как можно более компактной в рамках концепции использования узкого носового обтекателя, а нижняя поверхность благодаря своей килеобразной форме участвует в корректировке конфигурации потока в этой области.
Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
На этой фотографии заметно, что у болида весьма велик т.н. угол атаки, наклон корпуса по продольной оси.
Alfa Romeo Racing C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Аэродинамическая краска нанесена на внутреннюю поверхность поворотного кулака, но капли ее оказались на закрылках переднего крыла. Это позволяет отчасти представить, как по каким непростым траекториям движется взбаламученный передним колесом воздух.
Racing Point RP20
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
С этого ракурса легко заметить, насколько «стройна» задняя часть болида.
Носовой обтекатель Haas F1 Team VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Перегородки в каналах носового обтекателя не только корректируют направления движения потоков, но и помогают выполнить требования техрегламента.
Рулевое колесо Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
На этом фото хорошо видны подрулевые переключатели и их расположение.
Переднее крыло Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
У кромок закрылков каскада сложная волнообразная форма.
Переднее крыло Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Механик меняет угол атаки элементов каскада.
Alfa Romeo Racing C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Инженеры команды нанесли аэродинамическую краску на заднее крыло и таким образом пытаются сопоставить реальную ситуацию с данными, полученными во время компьютерных симуляций и испытаний в аэродинамической трубе.
McLaren MCL35
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Обратите внимание на степень деформации нагруженной внешней шины.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джорджо Пиола
Третий день тестов: шпионские фото технических новинок
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