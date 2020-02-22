Третий день тестов: шпионские фото технических новинок

Задняя часть Red Bull RB16 1 / 22 Фотограф: Франко Нуньес Отсутствие экранов, закрывающих боксы, позволяет увидеть то, на что мы не могли посмотреть раньше. Здесь мы в очередной раз можем оценить, как конструкторы команды подошли к вопросу размещения радиаторов: они предпочли сконцентрировать их над мотором, чтобы сделать понтоны более компактными и аэродинамически эффективными.

Задняя часть AlphaTauri AT01 2 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Поскольку итальянская команда использует ту же силовую установку, что и Red Bull, конструкторы AlphaTauri использовали аналогичную компоновку радиаторов.

Задняя часть Racing Point RP20 3 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Еще один удачный кадр, позволяющий рассмотреть положение радиатора, отдельных элементов силовой установки и деталей системы выхлопа.

Haas F1 Team VF-20 4 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Вид сбоку позволяет тщательно рассмотреть область дефлекторов и конфигураторов потока.

AlphaTauri AT01 5 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Обратите внимание на форму антикрыла (сразу понятно, почему его называют ложкообразным) и удачно подсвеченные детали нижней части диффузора.

Mercedes F1 W11 6 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Болид чемпионской команды выезжает из пит-лейн с рамой, на которой закреплены датчики Киля. Если рама находится сзади, то инженерам нужна информация о том, как работает диффузор и в чем специфика потоков в области за задними колесами.

Тормоза Mercedes AMG F1 W11 7 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Отсутствие «барабана», обычно одетого сверху, позволяет оценить роль поворотного кулака не только как основы для крепления колеса, но и аэродинамического элемента, через который поток воздуха от воздухозаборника подается на внешнюю поверхность колесного диска, чтобы скорректировать распределение потоков вокруг переднх колес. Обратите внимание на хитрой формы воздуховод серебристого цвета, который был основательно усовершенствован с прошлого года.

Тормоза Mercedes F1 AMG W11 8 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Обратите внимание на количество и размер отверстий в корпусе оси.

Передняя подвеска Mercedes F1 AMG 9 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Передняя часть монокока прикрыта специально изготовленной карбоновой накладкой, которая на дает рассмотреть детали подвески и рулевого управления. Включая самый важный элемент наделавшей шуму системы DAS.

Передняя часть Haas F1 Team VF20 10 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Желтые точки помогают оценить степень деформации антикрыла. Их смещение анализируется с помощью видео, записанного установленной на носовом обтекателе высокоскоростной камеры.

Передняя подвеска Racing Point RP20 11 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Хотя в целом машина британской команды очень сильно похожа на Mercedes, в этой зоне можно увидеть немало оригинальных компонентов.

Передняя часть McLaren MCL35 12 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола В последний день команда использовала новую версию антикрыла, причем доработке подверглись почти все элементы, от закрылков каскада до положения и формы регулятора угла атаки.

Передняя часть McLaren MCL35 13 / 22 Фотограф: Джорджо Пиола Передняя часть монокока сделана как можно более компактной в рамках концепции использования узкого носового обтекателя, а нижняя поверхность благодаря своей килеобразной форме участвует в корректировке конфигурации потока в этой области.

Renault F1 Team R.S.20 14 / 22 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images На этой фотографии заметно, что у болида весьма велик т.н. угол атаки, наклон корпуса по продольной оси.

Alfa Romeo Racing C39 15 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Аэродинамическая краска нанесена на внутреннюю поверхность поворотного кулака, но капли ее оказались на закрылках переднего крыла. Это позволяет отчасти представить, как по каким непростым траекториям движется взбаламученный передним колесом воздух.

Racing Point RP20 16 / 22 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images С этого ракурса легко заметить, насколько «стройна» задняя часть болида.

Носовой обтекатель Haas F1 Team VF-20 17 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Перегородки в каналах носового обтекателя не только корректируют направления движения потоков, но и помогают выполнить требования техрегламента.

Рулевое колесо Ferrari SF1000 18 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images На этом фото хорошо видны подрулевые переключатели и их расположение.

Переднее крыло Ferrari SF1000 19 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images У кромок закрылков каскада сложная волнообразная форма.

Переднее крыло Ferrari SF1000 20 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Механик меняет угол атаки элементов каскада.

Alfa Romeo Racing C39 21 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Инженеры команды нанесли аэродинамическую краску на заднее крыло и таким образом пытаются сопоставить реальную ситуацию с данными, полученными во время компьютерных симуляций и испытаний в аэродинамической трубе.