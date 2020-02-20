«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli
Гонщик команды Haas Ромен Грожан обратил внимание, что в этом году Pirelli сильно подняла давление в шинах. По словам пилота, это самый большой показатель, с которым сталкивался кто-либо из Формулы 1 за всю карьеру. Француз намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании Ассоциации гонщиков GPDA
В 2020 году монопольный поставщик покрышек для Формулы 1, компания Pirelli, подняла давление в шинах. На это обратил внимание пилот Haas Ромен Грожан. Поставщик резины предоставляет командам не только сами покрышки, но и требования сохранять давление в определенном интервале. Судя по всему, Грожан недоволен обязательным диапазоном, который в этот раз выставили в Pirelli.
«Pirelli подняли давление в шинах до сумасшедшего уровня, мы не видели такого за всю нашу карьеру, – заявил Грожан, имея в виду своих коллег из Ассоциации гонщиков Гран При GPDA. – Мы обсудим этот вопрос [на заседании Ассоциации] в Мельбурне или в Бахрейне».
Обычно увеличение давления в шинах позволяет снизить износ. В частности, ради большей износостойкости резины Pirelli прибегла к экстренному повышению давления на Гран При США 2018 года. Это вызвало недовольство участников, так как при прочих равных уменьшение давления в шинах позволяет проезжать круги быстрее.
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Весь прошлый год Pirelli работала над новой модификацией покрышек для сезона-2020. В конце года участники Формулы 1 испытали эти шины и в итоге решили отказаться от новинки. Вместо этого команды попросили поставщика резины привозить на Гран При те же самые составы, что в 2019 году. Pirelli согласилась.
Одним из критиков шин-2020, которые так и не будут использоваться в гонках, был Грожан. При этом в качестве положительного момента Ромен выделял возможность ездить с меньшим давлением, чем прежде. В результате Pirelli не только не уменьшила, но и увеличила давление в шинах.
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Об этой статье
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|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
«Давление в шинах поднялось до сумасшедшего уровня». Грожан раскритиковал Pirelli
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